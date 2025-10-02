$41.220.08
Эксклюзив
12:31 • 4500 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 15688 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 24758 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 26806 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 25386 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 41917 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20581 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21411 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 38108 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 56205 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Теги
Авторы
рф заявила об обмене пленными с Украиной в формате 185 на 185

Киев • УНН

 • 966 просмотра

минобороны рф сообщило об обмене пленными с Украиной, по которому 185 российских военных вернулись в обмен на 185 украинских военнопленных. Также были возвращены 20 мирных жителей.

рф заявила об обмене пленными с Украиной в формате 185 на 185

В минобороны рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 185 на 185, передает УНН.

В соответствии с российско-украинскими соглашениями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, 185 российских войск были возвращены... Взамен было передано 185 военнопленных вооруженных сил 

- говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в минобороны рф, "были возвращены двадцать мирных жителей".

Представители украинских властей и ВСУ пока информацию об обмене не комментировали.

Умеров: обмен пленными между рф и Украиной продолжается, но ключевые переговоры состоятся после встреч в Вашингтоне19.09.25, 13:47 • 3362 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Стамбул
Украина