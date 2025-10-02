рф заявила об обмене пленными с Украиной в формате 185 на 185
Киев • УНН
минобороны рф сообщило об обмене пленными с Украиной, по которому 185 российских военных вернулись в обмен на 185 украинских военнопленных. Также были возвращены 20 мирных жителей.
В минобороны рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 185 на 185, передает УНН.
В соответствии с российско-украинскими соглашениями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, 185 российских войск были возвращены... Взамен было передано 185 военнопленных вооруженных сил
Кроме того, как сообщили в минобороны рф, "были возвращены двадцать мирных жителей".
Представители украинских властей и ВСУ пока информацию об обмене не комментировали.
