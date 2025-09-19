Умеров: обмен пленными между рф и Украиной продолжается, но ключевые переговоры состоятся после встреч в Вашингтоне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас между россией и Украиной продолжается обмен военнопленными. Дальнейшие шаги по вопросам прекращения огня, по его словам, могут произойти после трехсторонних и двусторонних встреч в Вашингтоне. Об этом он сказал в интервью CNN, передает УНН.

На вопрос, ведется ли сейчас работа по подготовке будущих переговоров между Россией и Украиной, которые имели бы целью прекращение войны, Умеров ответил, что сейчас в основном продолжается работа по гуманитарной части прошлых переговоров.

Мы участвовали в трех встречах в Турции. Сейчас мы продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем обмен военнопленными - сказал Умеров.

Он добавил, что надеется, что какие-то дальнейшие шаги по этому поводу произойдут после встречи в Вашингтоне.

С другой стороны, как вы знаете, (США - ред.) договорились, что трехсторонние и двусторонние встречи состоятся после визита в Вашингтон. Так что на этом этапе, я думаю, мы ждем, когда трехсторонние и двусторонние встречи будут проведены - добавил он.

На вопрос относительно последнего высказывания Трампа, в котором он сказал, что "россия подводит его", Умеров отметил, что по его личному мнению "президент Трамп — единственный человек, который способен и может завершить эту войну".

На этом этапе Россия подводит его, и с российской стороны нет никаких обязательств по продолжению этих переговоров. Мы, как я уже упоминал, поддерживаем эту инициативу, и я думаю, что эта война должна закончиться. На этом этапе все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею - подытожил Умеров.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, но Путин его подвел.