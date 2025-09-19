Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров заявив, що нині між росією та Україною триває обмін військовополоненими. Подальші кроки, щодо питань припинення вогню за його словами, можуть відбутися після тристоронніх і двосторонніх зустрічей у Вашингтоні. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає УНН.

На запитання чи відбувається наразі робота з підготовки майбутніх переговорів між росією та Україною, які мали б на меті припинення війни, Умєров відповів, що наразі здебільшого продовжується робота з гуманітарної частини минулих переговорів.

Ми брали участь у трьох зустрічах у Туреччині. Наразі ми продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо обмін військовополоненими - сказав Умєров.

Він додав, що сподівається, що якісь подальші кроки щодо цього відбудуться після зустрічі у Вашингтоні.

З іншого боку, як ви знаєте, (США - ред.) домовилися, що тристоронні та двосторонні зустрічі відбудуться після візиту у Вашингтон. Тож на цьому етапі, я думаю, ми чекаємо, коли тристоронні та двосторонні зустрічі будуть проведені - додав він.

На запитання щодо останнього вислову Трампа, в якому він сказав, що "росія підводить його", Умєров зазначив, що на його особисту думку "президент Трамп — єдина людина, яка здатна та спроможна завершити цю війну".

На цьому етапі росія підводить його, і з російського боку немає жодних зобов'язань щодо продовження цих переговорів. Ми, як я вже згадував, підтримуємо цю ініціативу, і я думаю, що ця війна має закінчитися. На цьому етапі всі європейські союзники разом зі США підтримують цю ідею - підсумував Умєров.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.