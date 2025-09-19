Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні

$41.250.05
10:27 • 1056 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 18263 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 20893 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 32450 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 37961 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 61253 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 42302 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 50907 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 72845 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29209 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW19 вересня, 03:11 • 3974 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo05:36 • 15537 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 14914 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 10277 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 5114 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 32424 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 47459 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 72836 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 52097 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 52067 перегляди
Сергій Марченко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Ляшко
Бабак Сергій Віталійович
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Донецька область
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 684 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 18062 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 37358 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 35854 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 35583 перегляди
YouTube
ChatGPT
Financial Times
The Washington Post
M1 Abrams

Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що обмін військовополоненими між рф та Україною триває. Подальші кроки щодо припинення вогню очікуються після тристоронніх та двосторонніх зустрічей у Вашингтоні.

Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров заявив, що нині між росією та Україною триває обмін військовополоненими. Подальші кроки, щодо питань припинення вогню за його словами, можуть відбутися після тристоронніх і двосторонніх зустрічей у Вашингтоні. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає УНН.

На запитання чи відбувається наразі робота з підготовки майбутніх переговорів між росією та Україною, які мали б на меті припинення війни, Умєров відповів, що наразі здебільшого продовжується робота з гуманітарної частини минулих переговорів.

Ми брали участь у трьох зустрічах у Туреччині. Наразі ми продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо обмін військовополоненими

- сказав Умєров.

Він додав, що сподівається, що якісь подальші кроки щодо цього відбудуться після зустрічі у Вашингтоні.

З іншого боку, як ви знаєте, (США - ред.) домовилися, що тристоронні та двосторонні зустрічі відбудуться після візиту у Вашингтон. Тож на цьому етапі, я думаю, ми чекаємо, коли тристоронні та двосторонні зустрічі будуть проведені

- додав він.

На запитання щодо останнього вислову Трампа, в якому він сказав, що "росія підводить його", Умєров зазначив, що на його особисту думку "президент Трамп — єдина людина, яка здатна та спроможна завершити цю війну".

На цьому етапі росія підводить його, і з російського боку немає жодних зобов'язань щодо продовження цих переговорів. Ми, як я вже згадував, підтримуємо цю ініціативу, і я думаю, що ця війна має закінчитися. На цьому етапі всі європейські союзники разом зі США підтримують цю ідею

- підсумував Умєров.

Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.

Альона Уткіна

