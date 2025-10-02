СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными: 205 украинцев вернулись домой
Киев • УНН
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео обмена пленными, состоявшегося 2 октября. Домой вернулись 185 военнослужащих и 20 гражданских, большинство из которых находились в плену с 2022 года.
Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обмена пленными, состоявшегося 2 октября. Этот обмен стал результатом координации работы Объединенного центра по поиску и освобождению военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, действовавших по поручению Президента Владимира Зеленского, пишет УНН.
Подробности
По итогам обмена домой вернулись 185 военнослужащих и 20 гражданских лиц. Среди освобожденных – бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, находившиеся в плену после боев в Мариуполе, на "Азовстали" и во время защиты ЧАЭС. Большинство из них находились в заключении с 2022 года и теперь наконец вернулись к семьям.
СБУ подчеркнула, что процесс освобождения украинцев продолжается и координация между соответствующими структурами позволяет оперативно осуществлять такие обмены и возвращать людей домой.
Напомним
Отмечается, что освобожденные военнослужащие защищали Украину в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.