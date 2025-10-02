Практично усі визволені перебували в неволі з 2022 року: в Коордштабі розповіли деталі обміну полоненими

У рамках обміну полоненими між рф та Україною, додому вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних, які перебували у неволі практично з 2022 року. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Сьогодні, за дорученням Президента України, Координаційним штабом проведено комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів

Зазначається, що звільнені військовослужбовці захищали Україну на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років. Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Як повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, цивільні перебували у полоні з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Багато кого забрали просто з дому. Наймолодшому поверненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому — 60 років