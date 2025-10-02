Практически все освобожденные находились в неволе с 2022 года: в Коордштабе рассказали детали обмена пленными
Киев • УНН
В рамках обмена между РФ и Украиной домой вернулись 185 военных и 20 гражданских. Самому молодому освобожденному 26 лет, самому старшему – 59 лет.
В рамках обмена пленными между рф и Украиной домой удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских, которые находились в неволе практически с 2022 года. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему - 59 лет. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.
Сегодня, по поручению Президента Украины, Координационным штабом проведен комбинированный обмен пленными. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев - часть из них обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного, 69-го обмена. Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров
Отмечается, что освобожденные военнослужащие защищали Украину в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
Среди освобожденных сегодня снова есть Защитники Мариуполя. Домой также возвращаются нацгвардейцы, попавшие в плен, охраняя ЧАЭС. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему - 59 лет. Практически все освобожденные сегодня военные и гражданские украинцы находились в неволе с 2022 года
Освобожденные из плена пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.
Как сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец, гражданские находились в плену с первых месяцев полномасштабного вторжения.
Многих забрали прямо из дома. Самому молодому возвращенному гражданскому украинцу 25 лет, а самому старшему — 60 лет
Напомним
В четверг, 2 октября, в Украину из российского плена вернулись 185 защитников. Среди них - те, кто оборонял Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС.