Секретарь СНБО Умеров прибыл в Турцию: будет работать над возобновлением обменов пленными с рф
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул для работы над разблокированием процесса обмена пленными. Он планирует встречи в Турции и на Ближнем Востоке для возобновления обменов.
Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Турцию, где будет работать для разблокирования процесса обмена пленными, передает УНН.
Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов
Он отметил, что "была договоренность – и надо ее реализовать".
Задача Президента Украины четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена. Будут встречи в эти дни, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом — возобновить обмены
Добавим
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас между Россией и Украиной продолжается обмен военнопленными. Дальнейшие шаги по вопросам прекращения огня, по его словам, могут состояться после трехсторонних и двусторонних встреч в Вашингтоне.