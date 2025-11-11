$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з “впливом” якихось осіб - безпідставні: Умєров відреагував на плівки НАБУ

Київ • УНН

 • 2018 перегляди

Рустем Умєров заявив, що спроби пов'язати його роботу в Міноборони з впливом будь-яких осіб є безпідставними. Він підтвердив зустріч з Тимуром Міндічем, після якої контракт на бронежилети було розірвано через невідповідність продукції.

Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з “впливом” якихось осіб - безпідставні: Умєров відреагував на плівки НАБУ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров заявив, що будь-які спроби пов’язати його роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб - безпідставні. Про це Умєров написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб - безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений", - написав Умєров.

Він закликав "перевіряти будь-які гучні заяви" та наголосив, що "завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ".

Доповнення

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку, якого НАБУ затримало у справі Міндіча, прокурор САП заявив: "Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова".

Нагадаємо

10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. 

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Тімур Міндіч
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Олексій Чернишов
Рустем Умєров
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство оборони України
Герман Галущенко