Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26281 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34684 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51847 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33638 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50132 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41158 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні

Київ • УНН

 • 18461 перегляди

САП та НАБУ повідомили колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову про підозру. Його звинувачують у незаконному збагаченні.

Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні, передає УНН.

САП та НАБУ повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні 

- повідомили у САП.

За даними джерел УНН, мова йде про колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.  

Деталі

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Кваліфікація: ст. 368-5 КК України.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.

Нагадаємо

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

Антоніна Туманова

