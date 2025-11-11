Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
Київ • УНН
САП та НАБУ повідомили колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову про підозру. Його звинувачують у незаконному збагаченні.
САП та НАБУ повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні
За даними джерел УНН, мова йде про колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.
Деталі
За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП.
Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Кваліфікація: ст. 368-5 КК України.
Контекст
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.
Нагадаємо
24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.