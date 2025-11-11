Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Київ • УНН
НАБУ і САП задокументували передачу 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Останні 500 тис. доларів передали дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним.
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою, передає УНН.
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою - безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації
За даними джерел УНН, мова йде про колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.
Додамо
Як повідомили правоохоронці, останню суму - 500 тис. доларів - було передано вже дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.
Контекст
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.
Нагадаємо
24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.