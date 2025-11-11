Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Киев • УНН
НАБУ и САП задокументировали передачу 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Последние 500 тыс. долларов передали жене Чернышова после того, как он стал подозреваемым.
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными, передает УНН.
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли Че Гевара. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными - непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации
По данным источников УНН, речь идет о бывшем вице-премьер-министре - министре национального единства Алексее Чернышове.
Добавим
Как сообщили правоохранители, последняя сумма - 500 тыс. долларов - была передана уже жене Че Гевары после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.
Контекст
10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.
Напомним
24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.