Міністерство національної єдності України

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5 червня, 16:58
• 39777 перегляди
Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
Ексклюзив
5 червня, 14:42
• 84054 перегляди
Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час
Ексклюзив
5 червня, 14:25
• 67222 перегляди
росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні
Ексклюзив
5 червня, 12:51
• 69994 перегляди
Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули
Ексклюзив
5 червня, 11:49
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"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі
5 червня, 11:02
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НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%
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5 червня, 08:39
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5 червня, 08:35
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