Понад 1200 ВПО подали заявки на пільгову іпотеку за новою державною програмою

$42.390.17
49.860.20
ukenru
15:45 • 1094 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 3258 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 10287 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 14652 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 16184 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 15448 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14460 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13656 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15011 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28433 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
88%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 12336 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11227 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 9534 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 7002 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 8652 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 58140 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 60332 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 54597 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 82245 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 78927 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 748 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 7068 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 9592 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11256 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 20411 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Понад 1200 ВПО подали заявки на пільгову іпотеку за новою державною програмою

Київ • УНН

 • 714 перегляди

З вересня 2025 року понад 1200 ВПО та мешканців прифронтових територій подали заявки на пільгову іпотеку. Держава покриває 70% першого внеску та щомісячних платежів, а також 40 тисяч гривень на супутні витрати.

Понад 1200 ВПО подали заявки на пільгову іпотеку за новою державною програмою

З моменту запуску програми пільгового кредитування у вересні 2025 року до Пенсійного фонду України надійшло 1224 заяви від внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Наразі держава вже призначила допомогу за 118 зверненнями, перерахувавши кошти на банківські рахунки для покриття витрат позичальників. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності України, пише УНН.

Деталі

Програма передбачає значне зниження фінансового навантаження на родини, що втратили домівки. Держава бере на себе такі зобов'язання:

  • покриття 70% суми першого внеску;
    • сплата 70% щомісячних платежів за кредитом у межах програми "єОселя";
      • виплата 40 тисяч гривень для покриття супутніх витрат на оформлення угоди.

        У 2026 році на реалізацію цієї ініціативи в бюджеті закладено 4,4 млрд гривень.

        Вимоги до учасників та нерухомості

        Для отримання пільгового кредиту заявник повинен бути офіційно працевлаштованим. 

        Рекордна кількість українців подала заявки на "зимову підтримку": скільки заявок подали через Дію та Укрпошту31.12.25, 13:40 • 1708 переглядiв

        Також діють обмеження щодо об’єкта нерухомості: будинок або квартира мають бути не старшими за 20 років, а максимальна вартість житла не повинна перевищувати 2 млн гривень.

        Учасники програми зобов'язані:

        • не мати іншого житла на підконтрольній території України (крім майна в зоні бойових дій або в окупації);
          • самостійно сплатити 30% першого внеску;
            • своєчасно забезпечувати оплату 30% щомісячних платежів за кредитом.

              Алгоритм отримання кредиту

              Процес оформлення максимально цифровізований. Охочим необхідно подати заявку через застосунок "Дія", обрати банк після отримання позитивного рішення та надати необхідний пакет документів разом із заявою на отримання державної компенсації.

              Українці з інвалідністю отримають компенсацію до 50 тисяч гривень за переобладнання автомобіля17.12.25, 20:08 • 4436 переглядiв

              Степан Гафтко

              Нерухомість
              Нерухомість
              Державний бюджет
              Банківська картка
              Воєнний стан
              Війна в Україні
              Пенсійний фонд України
              Міністерство національної єдності України
              Міністерство соціальної політики України
              Україна