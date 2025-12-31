Понад 1200 ВПО подали заявки на пільгову іпотеку за новою державною програмою

З моменту запуску програми пільгового кредитування у вересні 2025 року до Пенсійного фонду України надійшло 1224 заяви від внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Наразі держава вже призначила допомогу за 118 зверненнями, перерахувавши кошти на банківські рахунки для покриття витрат позичальників. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності України, пише УНН.

Деталі

Програма передбачає значне зниження фінансового навантаження на родини, що втратили домівки. Держава бере на себе такі зобов'язання:

покриття 70% суми першого внеску;

сплата 70% щомісячних платежів за кредитом у межах програми "єОселя";

виплата 40 тисяч гривень для покриття супутніх витрат на оформлення угоди.

У 2026 році на реалізацію цієї ініціативи в бюджеті закладено 4,4 млрд гривень.

Вимоги до учасників та нерухомості

Для отримання пільгового кредиту заявник повинен бути офіційно працевлаштованим.

Також діють обмеження щодо об’єкта нерухомості: будинок або квартира мають бути не старшими за 20 років, а максимальна вартість житла не повинна перевищувати 2 млн гривень.

Учасники програми зобов'язані:

не мати іншого житла на підконтрольній території України (крім майна в зоні бойових дій або в окупації);

самостійно сплатити 30% першого внеску;

своєчасно забезпечувати оплату 30% щомісячних платежів за кредитом.

Алгоритм отримання кредиту

Процес оформлення максимально цифровізований. Охочим необхідно подати заявку через застосунок "Дія", обрати банк після отримання позитивного рішення та надати необхідний пакет документів разом із заявою на отримання державної компенсації.

