14:05
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє засновникам закладів позашкільної освіти встановлювати оклади та надбавки, які перевищують норми Кабміну. Це дає змогу підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабміном, для працівників позашкільної освіти. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту. 

Деталі 

Відповідно до законопроєкту, засновники державних і комунальних закладів позашкільної освіти мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів України, а також мають право встановлювати для працівників додаткові винагороди та допомоги.

Нагадаємо 

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що вчителі почнуть отримувати оновлені нарахування зарплати після підвищення на 30% найближчими тижнями. Підвищення було закладено в держбюджеті на 2026 рік.

Павло Башинський

ПолітикаОсвіта
