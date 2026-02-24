Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабміном, для працівників позашкільної освіти. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.
Деталі
Відповідно до законопроєкту, засновники державних і комунальних закладів позашкільної освіти мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів України, а також мають право встановлювати для працівників додаткові винагороди та допомоги.
Нагадаємо
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що вчителі почнуть отримувати оновлені нарахування зарплати після підвищення на 30% найближчими тижнями. Підвищення було закладено в держбюджеті на 2026 рік.