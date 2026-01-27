Учителі отримають підвищені зарплати найближчими тижнями - МОН
Київ • УНН
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що вчителі почнуть отримувати оновлені нарахування зарплати після підвищення на 30% найближчими тижнями. Підвищення було закладено в держбюджеті на 2026 рік.
Учителі розпочнуть отримувати оновлені нарахування зарплати після підвищення на 30% у найближчі тижні, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у соцмережах, пише УНН.
У найближчі тижні вчителі у всіх регіонах країни розпочнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати
Деталі
Міністр вказав, що раніше уряд ухвалив "політичне рішення" - з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів має зрости на 30%. "Для цього в державному бюджеті на 2026 рік передбачено додатковий фінансовий ресурс, а на початку січня ці кошти вже доведені до громад у складі освітньої субвенції - з урахуванням цього підвищення", - вказав він.
Зарплата вчителя, зі слів голови МОН, як і раніше, формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. "Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, - щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці", - вказав він.
МОН анонсувало до кінця січня перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів 23.01.26, 18:07 • 2614 переглядiв