Учителі отримають підвищені зарплати найближчими тижнями - МОН

$43.130.01
51.060.41
ukenru
11:34 • 78 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 7954 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 10105 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 12911 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 28897 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 76456 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45113 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48501 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40448 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66289 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.2м/с
89%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 36395 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 11358 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 4334 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 21458 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 6782 перегляди
Публікації
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 68 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 7924 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 38882 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 76446 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 66286 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сергій Лисак
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 21626 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21246 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 21806 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 24631 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 43210 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
MIM-104 Patriot

Учителі отримають підвищені зарплати найближчими тижнями - МОН

Київ • УНН

 • 1730 перегляди

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що вчителі почнуть отримувати оновлені нарахування зарплати після підвищення на 30% найближчими тижнями. Підвищення було закладено в держбюджеті на 2026 рік.

Учителі отримають підвищені зарплати найближчими тижнями - МОН

Учителі розпочнуть отримувати оновлені нарахування зарплати після підвищення на 30% у найближчі тижні, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у соцмережах, пише УНН

У найближчі тижні вчителі у всіх регіонах країни розпочнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати

- повідомив Лісовий.

Деталі

Міністр вказав, що раніше уряд ухвалив "політичне рішення" - з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів має зрости на 30%. "Для цього в державному бюджеті на 2026 рік передбачено додатковий фінансовий ресурс, а на початку січня ці кошти вже доведені до громад у складі освітньої субвенції - з урахуванням цього підвищення", - вказав він.

Зарплата вчителя, зі слів голови МОН, як і раніше, формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. "Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, - щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці", - вказав він.

МОН анонсувало до кінця січня перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів 23.01.26, 18:07 • 2614 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта
Державний бюджет
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України