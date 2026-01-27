Учителя получат повышенные зарплаты в ближайшие недели - МОН

Учителя начнут получать обновленные начисления зарплаты после повышения на 30% в ближайшие недели, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый в соцсетях, пишет УНН.

В ближайшие недели учителя во всех регионах страны начнут получать обновленные начисления заработной платы - сообщил Лисовый.

Детали

Министр указал, что ранее правительство приняло "политическое решение" - с 1 января 2026 года заработная плата учителей должна вырасти на 30%. "Для этого в государственном бюджете на 2026 год предусмотрен дополнительный финансовый ресурс, а в начале января эти средства уже доведены до громад в составе образовательной субвенции - с учетом этого повышения", - указал он.

Зарплата учителя, по словам главы МОН, по-прежнему формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. "Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, - чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда", - указал он.

