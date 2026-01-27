$43.130.01
Эксклюзив
10:00 • 7520 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 9834 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 12739 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 28722 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 76201 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 44999 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48433 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40426 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66176 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30594 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Учителя получат повышенные зарплаты в ближайшие недели - МОН

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Министр образования и науки Оксен Лисовый сообщил, что учителя начнут получать обновленные начисления зарплаты после повышения на 30% в ближайшие недели. Повышение было заложено в госбюджете на 2026 год.

Учителя получат повышенные зарплаты в ближайшие недели - МОН

Учителя начнут получать обновленные начисления зарплаты после повышения на 30% в ближайшие недели, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый в соцсетях, пишет УНН.

В ближайшие недели учителя во всех регионах страны начнут получать обновленные начисления заработной платы

- сообщил Лисовый.

Детали

Министр указал, что ранее правительство приняло "политическое решение" - с 1 января 2026 года заработная плата учителей должна вырасти на 30%. "Для этого в государственном бюджете на 2026 год предусмотрен дополнительный финансовый ресурс, а в начале января эти средства уже доведены до громад в составе образовательной субвенции - с учетом этого повышения", - указал он.

Зарплата учителя, по словам главы МОН, по-прежнему формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. "Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, - чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда", - указал он.

МОН анонсировало до конца января перечисление повышенных зарплат преподавателям своих вузов23.01.26, 18:07

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

