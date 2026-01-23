МОН анонсировало до конца января перечисление повышенных зарплат преподавателям своих вузов

Заработные платы преподавателям учреждений высшего образования сферы управления Министерства образования и науки Украины (МОН), которые были повышены с 1 января, будут пересчитаны до конца текущего месяца, следующее повышение оплаты труда преподавателей планируется с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет УНН.

Учреждения высшего образования, относящиеся к сфере управления МОН, могут уже проводить начисление заработной платы по новым размерам должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников. Финансирование выплат от МОН на учреждения за январь состоится до конца месяца, а непосредственно работникам - в соответствии с утвержденными в каждом учреждении сроками выплаты заработной платы - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с 1 января тарифные ставки в бюджетной сфере рассчитываются, исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки (3 470 грн), а с должностными окладами пересматриваются привязанные к ним надбавки и доплаты.

Отдельно для педагогических и научно-педагогических работников учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности с 1 января 2026 года установлено повышение должностных окладов с показателем 40%. Для тех, у кого повышение уже действовало на уровне 10%, фактический рост в январе составляет примерно 30% - сообщают в ведомстве.

Отмечается, что повышение применяется к должностным окладам и выплатам, финансируемым из государственного или местного бюджета, а если оплата труда работника осуществляется из спецфонда или других источников, решение о зарплатах учреждение принимает исходя из собственных возможностей. Именно поэтому важно введение индикативной стоимости контрактного обучения, чтобы выровнять реальную стоимость обучения всех студентов и обеспечить всем преподавателям рост уровня заработных плат.

Правительство анонсировало поэтапное повышение оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников: с 1 января 2026 года и следующий этап - с 1 сентября 2026 года - говорится в сообщении.

