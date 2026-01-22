Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос

$43.180.08
11:49 • 3760 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 12524 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 6626 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 10540 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 14050 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 19790 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26754 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41419 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39770 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 66216 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Теги
Авторы
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 10963 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 15986 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 30050 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 17235 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 14621 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 12524 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 10168 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 66216 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 58359 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 58935 просмотра
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 21691 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 19009 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 19850 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 58931 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 38475 просмотра
Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос зарплат и доплат учителям в начале 2026 года. Нардеп Сергей Бабак призвал общины не манипулировать надбавками, поскольку государство выделило средства на повышение зарплат.

Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос

В Верховной Раде Украины рассмотрят вопрос зарплат и доплат учителям в начале 2026 года. Об этом сообщил в Telegram народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

Детали

По словам Бабака, он получает письма, где учителя пишут об уменьшении надбавки за престижность труда педагогическим работникам учреждений общего среднего образования в некоторых общинах Украины.

Учитывая анонсированный Комитетом мониторинг выплат за январь 2026 года, считаю чрезвычайно важным проанализировать, как именно формировалась заработная плата педагогов, какие надбавки и в каких размерах были выплачены по сравнению с декабрем 2025 года, и не допустить перекладывания финансовых проблем отдельных отраслей образования на учителей школ

- заявил нардеп.

Он также призвал общины "не манипулировать надбавками". По его словам, на повышение заработных плат государство адресно направило бюджетные средства.

78 вузов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования22.01.26, 10:34 • 2368 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаОбразование
Государственный бюджет
Верховная Рада
Украина