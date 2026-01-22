Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос
Киев • УНН
Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос зарплат и доплат учителям в начале 2026 года. Нардеп Сергей Бабак призвал общины не манипулировать надбавками, поскольку государство выделило средства на повышение зарплат.
В Верховной Раде Украины рассмотрят вопрос зарплат и доплат учителям в начале 2026 года. Об этом сообщил в Telegram народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.
Детали
По словам Бабака, он получает письма, где учителя пишут об уменьшении надбавки за престижность труда педагогическим работникам учреждений общего среднего образования в некоторых общинах Украины.
Учитывая анонсированный Комитетом мониторинг выплат за январь 2026 года, считаю чрезвычайно важным проанализировать, как именно формировалась заработная плата педагогов, какие надбавки и в каких размерах были выплачены по сравнению с декабрем 2025 года, и не допустить перекладывания финансовых проблем отдельных отраслей образования на учителей школ
Он также призвал общины "не манипулировать надбавками". По его словам, на повышение заработных плат государство адресно направило бюджетные средства.
