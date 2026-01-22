$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 7810 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 17460 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 32424 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 33078 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 53881 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 30957 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 49393 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 49572 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21726 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
78 вузов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования

Киев • УНН

 • 142 просмотра

78 украинских университетов вводят "Зимнее поступление" на нулевой курс. Государство предоставит гранты до 3000 гривен в месяц для определенных категорий абитуриентов.

78 вузов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования

"Зимнее поступление" на нулевой курс согласились запустить 78 университетов в Украине, сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в Facebook в четверг, пишет УНН.

Уже 78 университетов согласились ввести "Зимнее поступление"

- сообщил Трофименко.

Заместитель министра указал, что государство предоставит гранты на нулевой курс - до 3 000 гривен в месяц за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе.

По его данным, поддержка адресная - предусмотрена для:

  • людей, которые не успели поступить, потому что выехали с временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий;
    • военнослужащих, проходящих службу (с согласия командования на обучение);
      • ветеранов и всех освобожденных из плена страны-агрессора;
        • лиц, уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.

          Грант, по его словам, нужно будет подтвердить в "Дія", а средства начислят сразу заведению, которое обучает слушателей "Зимнего поступления".

          "Отдельно предусмотрено: компенсация проживания в общежитии на весь период нулевого курса и ежемесячная потребительская помощь", - сообщил заместитель главы МОН.

          Зимнее поступление на «нулевой курс»: МОН разъяснило правила подготовки к университету24.12.25, 17:10 • 2641 просмотр

          Юлия Шрамко

