78 вузов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования

"Зимнее поступление" на нулевой курс согласились запустить 78 университетов в Украине, сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в Facebook в четверг, пишет УНН.

Уже 78 университетов согласились ввести "Зимнее поступление" - сообщил Трофименко.

Заместитель министра указал, что государство предоставит гранты на нулевой курс - до 3 000 гривен в месяц за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе.

По его данным, поддержка адресная - предусмотрена для:

людей, которые не успели поступить, потому что выехали с временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий;

военнослужащих, проходящих службу (с согласия командования на обучение);

ветеранов и всех освобожденных из плена страны-агрессора;

лиц, уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Грант, по его словам, нужно будет подтвердить в "Дія", а средства начислят сразу заведению, которое обучает слушателей "Зимнего поступления".

"Отдельно предусмотрено: компенсация проживания в общежитии на весь период нулевого курса и ежемесячная потребительская помощь", - сообщил заместитель главы МОН.

