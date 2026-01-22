78 вузов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования
78 украинских университетов вводят "Зимнее поступление" на нулевой курс. Государство предоставит гранты до 3000 гривен в месяц для определенных категорий абитуриентов.
"Зимнее поступление" на нулевой курс согласились запустить 78 университетов в Украине, сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в Facebook в четверг, пишет УНН.
Заместитель министра указал, что государство предоставит гранты на нулевой курс - до 3 000 гривен в месяц за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе.
По его данным, поддержка адресная - предусмотрена для:
- людей, которые не успели поступить, потому что выехали с временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий;
- военнослужащих, проходящих службу (с согласия командования на обучение);
- ветеранов и всех освобожденных из плена страны-агрессора;
- лиц, уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.
Грант, по его словам, нужно будет подтвердить в "Дія", а средства начислят сразу заведению, которое обучает слушателей "Зимнего поступления".
"Отдельно предусмотрено: компенсация проживания в общежитии на весь период нулевого курса и ежемесячная потребительская помощь", - сообщил заместитель главы МОН.
