78 вишів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти

"Зимовий вступ" на нульовий курс зголосилися запустити 78 університетів в Україні, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко у Facebook у четвер, пише УНН.

Уже 78 університетів зголосились запровадити "Зимовий вступ" - повідомив Трофименко.

Заступник міністра вказав, що держава надасть гранти на нульовий курс - до 3 000 гривень на місяць за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі.

За його даними, підтримка адресна - передбачена для:

людей, які не встигли вступити, бо виїхали з тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій;

військовослужбовців, які проходять службу (за згодою командування на навчання);

ветеранів і всіх звільнених із полону країни-агресора;

осіб, звільнених із військової служби після 24 лютого 2022 року.

Грант, з його слів, треба буде підтвердити в "Дії", а кошти нарахують одразу закладу, який навчає слухачів "Зимового вступу".

"Окремо передбачено: компенсацію проживання в гуртожитку на весь період нульового курсу та щомісячну споживчу допомогу", - повідомив заступник голови МОН.

Зимовий вступ на "нульовий курс": МОН роз’яснило правила підготовки до університету