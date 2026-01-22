78 вишів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти
Київ • УНН
78 українських університетів запроваджують "Зимовий вступ" на нульовий курс. Держава надасть гранти до 3000 гривень на місяць для певних категорій вступників.
"Зимовий вступ" на нульовий курс зголосилися запустити 78 університетів в Україні, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко у Facebook у четвер, пише УНН.
Уже 78 університетів зголосились запровадити "Зимовий вступ"
Заступник міністра вказав, що держава надасть гранти на нульовий курс - до 3 000 гривень на місяць за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі.
За його даними, підтримка адресна - передбачена для:
- людей, які не встигли вступити, бо виїхали з тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій;
- військовослужбовців, які проходять службу (за згодою командування на навчання);
- ветеранів і всіх звільнених із полону країни-агресора;
- осіб, звільнених із військової служби після 24 лютого 2022 року.
Грант, з його слів, треба буде підтвердити в "Дії", а кошти нарахують одразу закладу, який навчає слухачів "Зимового вступу".
"Окремо передбачено: компенсацію проживання в гуртожитку на весь період нульового курсу та щомісячну споживчу допомогу", - повідомив заступник голови МОН.
