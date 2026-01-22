$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 7474 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 17291 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 32209 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 32906 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 53582 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 30879 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 49173 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 49371 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21722 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
УНН Lite
78 вишів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти

Київ • УНН

 • 102 перегляди

78 українських університетів запроваджують "Зимовий вступ" на нульовий курс. Держава надасть гранти до 3000 гривень на місяць для певних категорій вступників.

78 вишів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти

"Зимовий вступ" на нульовий курс зголосилися запустити 78 університетів в Україні, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко у Facebook у четвер, пише УНН.

Уже 78 університетів зголосились запровадити "Зимовий вступ"

- повідомив Трофименко.

Заступник міністра вказав, що держава надасть гранти на нульовий курс - до 3 000 гривень на місяць за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі.

За його даними, підтримка адресна - передбачена для:

  • людей, які не встигли вступити, бо виїхали з тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій;
    • військовослужбовців, які проходять службу (за згодою командування на навчання);
      • ветеранів і всіх звільнених із полону країни-агресора;
        • осіб, звільнених із військової служби після 24 лютого 2022 року.

          Грант, з його слів, треба буде підтвердити в "Дії", а кошти нарахують одразу закладу, який навчає слухачів "Зимового вступу".

          "Окремо передбачено: компенсацію проживання в гуртожитку на весь період нульового курсу та щомісячну споживчу допомогу", - повідомив заступник голови МОН.

          Юлія Шрамко

          СуспільствоОсвіта
          Державний бюджет
          Кабінет Міністрів України
          Війна в Україні
          Україна