Зимовий вступ на "нульовий курс": МОН роз’яснило правила підготовки до університету

Ексклюзив
15:03 • 472 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 830 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 2754 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 7108 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
Ексклюзив
11:46 • 16229 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 13769 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16486 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33340 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48952 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67024 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 7804 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 17213 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 17681 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 5162 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 6796 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 472 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 488 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
Ексклюзив
13:26 • 7108 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 16229 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Петро Порошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Донецька область
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 1374 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 17259 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 7354 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33334 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30304 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Гриби

Зимовий вступ на "нульовий курс": МОН роз’яснило правила підготовки до університету

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У МОН детально розповіли про "зимовий вступ" та підготовку до основного вступу для абітурієнтів.

Зимовий вступ на "нульовий курс": МОН роз’яснило правила підготовки до університету

Міністерство освіти та науки України запустило кампанію "Зимовий вступ", яка дозволяє абітурієнтам розпочати інтенсивну підготовку до навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) ще до початку офіційної вступної кампанії. Про це пише УНН.

Деталі

Зимовий вступ – це формат інтенсивної доуніверситетської підготовки на базі обраного вишу. Головною метою є адаптація вступника та вивчення необхідних предметів перед зарахуванням на перший курс. У МОН наголошують: "нульовий курс не замінює вступної процедури", тому офіційне зарахування на навчання все одно відбуватиметься за загальними правилами вступу, чинними у конкретному році.

Як подати заявку та де навчатися

Кожен університет самостійно визначає умови участі, тривалість та форму навчання (очна чи дистанційна). Для реєстрації абітурієнтам необхідно:

  • знайти на сайті обраного університету вкладку "Зимовий вступ";
    • перевірити перелік предметів та вимоги до конкретного набору;
      • подати онлайн-заявку через спеціальну форму на ресурсі ЗВО.

        Фінансування та пільги

        Умови оплати навчання залежать від конкретної програми та категорії вступника. Особлива увага приділяється соціально вразливим групам. Зокрема, передбачена можливість отримання пільг для мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ), а також для військовослужбовців та ветеранів.

        Офіційні оновлення щодо загальних правил публікуються на сайті МОН, а детальні навчальні плани та графіки – безпосередньо на ресурсах закладів освіти.

        В Україні зафіксовано різке зростання кількості чоловіків 25+ на фаховій передвищій освіті: нардеп озвучив причину23.12.25, 11:09 • 3902 перегляди

        Степан Гафтко

        Освіта
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Міністерство освіти і науки України
        Україна