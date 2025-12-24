Зимовий вступ на "нульовий курс": МОН роз’яснило правила підготовки до університету
Київ • УНН
У МОН детально розповіли про "зимовий вступ" та підготовку до основного вступу для абітурієнтів.
Міністерство освіти та науки України запустило кампанію "Зимовий вступ", яка дозволяє абітурієнтам розпочати інтенсивну підготовку до навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) ще до початку офіційної вступної кампанії. Про це пише УНН.
Деталі
Зимовий вступ – це формат інтенсивної доуніверситетської підготовки на базі обраного вишу. Головною метою є адаптація вступника та вивчення необхідних предметів перед зарахуванням на перший курс. У МОН наголошують: "нульовий курс не замінює вступної процедури", тому офіційне зарахування на навчання все одно відбуватиметься за загальними правилами вступу, чинними у конкретному році.
Як подати заявку та де навчатися
Кожен університет самостійно визначає умови участі, тривалість та форму навчання (очна чи дистанційна). Для реєстрації абітурієнтам необхідно:
- знайти на сайті обраного університету вкладку "Зимовий вступ";
- перевірити перелік предметів та вимоги до конкретного набору;
- подати онлайн-заявку через спеціальну форму на ресурсі ЗВО.
Фінансування та пільги
Умови оплати навчання залежать від конкретної програми та категорії вступника. Особлива увага приділяється соціально вразливим групам. Зокрема, передбачена можливість отримання пільг для мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ), а також для військовослужбовців та ветеранів.
Офіційні оновлення щодо загальних правил публікуються на сайті МОН, а детальні навчальні плани та графіки – безпосередньо на ресурсах закладів освіти.
