В Україні зафіксовано різке зростання кількості чоловіків 25+ на фаховій передвищій освіті: нардеп озвучив причину

В Україні в період з 2024 по 2025 рік зафіксовано велику кількість чоловіків у віці 25+, які вступали на рівень фахової передвищої освіти. Про це повідомив в Telegram Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп, вступна кампанія 2023 року показала, що під виглядом навчання на бакалавраті та в аспірантурі освіту часто намагалися використати не за прямим призначенням, а як спосіб відтермінування призову на військову службу та виконання військового обов’язку.

Тоді на цей виклик ми запровадили ряд рішень, які стали дієвими запобіжниками. Їхню ефективність підтвердили результати вступу 2024-2025 років - повідомив Бабак.

Але аналіз 2024 та 2025 року показав різке зростання зацікавленості фаховою передвищою освітою серед цієї ж вікової групи.

У 2024 році найбільше чоловіків 25+ вступили саме на цей рівень освіти - 55 581 вступників. У 2025 році ця закономірність збереглася, але вже меншою мірою - 24 819 вступників - йдеться в повідомленні.

Бабак зазначив, що у Верховній Раді України працюють для того, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення перед виконанням військового обовʼязку. Для цього треба системно переглянути правила і закрити можливі лазівки, обовʼязково зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану, написав Бабак.

Освіта має використовуватися за призначенням - йдеться в дописі нардепа.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України оголосило про відмову від мотиваційних листів під час вступної кампанії 2026 року. Там пояснили, що ці листи перестали бути ефективним інструментом відбору.