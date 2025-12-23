В Украине зафиксирован резкий рост числа мужчин 25+ на профессиональном предвысшем образовании: нардеп озвучил причину

В Украине в период с 2024 по 2025 год зафиксировано большое количество мужчин в возрасте 25+, которые поступали на уровень профессионального предвысшего образования. Об этом сообщил в Telegram Председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде Украины Сергей Бабак, передает УНН.

Детали

Как отметил нардеп, вступительная кампания 2023 года показала, что под видом обучения на бакалавриате и в аспирантуре образование часто пытались использовать не по прямому назначению, а как способ отсрочки призыва на военную службу и выполнения воинского долга.

Тогда на этот вызов мы ввели ряд решений, которые стали действенными предохранителями. Их эффективность подтвердили результаты поступления 2024-2025 годов - сообщил Бабак.

Но анализ 2024 и 2025 года показал резкий рост заинтересованности профессиональным предвысшим образованием среди этой же возрастной группы.

В 2024 году больше всего мужчин 25+ поступили именно на этот уровень образования - 55 581 поступающих. В 2025 году эта закономерность сохранилась, но уже в меньшей степени - 24 819 поступающих - говорится в сообщении.

Бабак отметил, что в Верховной Раде Украины работают для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения от выполнения воинского долга. Для этого нужно системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения, написал Бабак.

Образование должно использоваться по назначению - говорится в сообщении нардепа.

Напомним

Министерство образования и науки Украины объявило об отказе от мотивационных писем во время вступительной кампании 2026 года. Там объяснили, что эти письма перестали быть эффективным инструментом отбора.