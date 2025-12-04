Вступна кампанія-2026: від мотиваційних листів відмовляються

Вступна кампанія до закладів вищої освіти у 2026 році передбачатиме відмову від мотиваційних листів, повідомили у Міністерстві освіти і науки, пише УНН.

Деталі

Після ухвалення парламентом закону про вступну кампанію, який забезпечує проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) як основного інструменту відбору до закладів вищої освіти та продовжує практику відмови від обов’язкової ДПА для випускників у воєнний час, МОН готує пакет пропозицій до порядку прийому.

Як повідомляється, у документі буде акцент на "прозорості умов, підтримці захисників і жителів постраждалих територій, цифровізації процедур та наближенні української вищої освіти до європейських стандартів відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти на 2022-2032 роки".

Одне з ключових рішень - відмова від мотиваційних листів, які фактично перестали бути інструментом відбору й часто писалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту. Порядок прийому буде переписано в більш зрозумілій структурі та мовою, орієнтованою не лише на приймальні комісії, а й на вступників та їхніх батьків - повідомили у Міносвіти.

Після офіційної публікації закону, як вказано, МОН запропонує проєкт порядку прийому на 2026 рік для громадського обговорення.

Щодо Стратегії розвитку вищої освіти

Кабмін, своєю чергою, актуалізував Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та затвердив Операційний план на 2025-2028 роки, як повідомляється, відповідно до викликів війни.

В актуалізованій стратегії "посилено фокус на безпеці та стійкості освітнього процесу, зокрема на розвитку очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація, створенні та модернізації укриттів, програмах подолання освітніх втрат для дітей і студентів, які постраждали від війни або змінили місце проживання".

"Серед ключових змін - підтримка закладів освіти і науки у прифронтових, деокупованих та громадах, що приймають переселенців; модернізація мережі університетів з урахуванням демографічних тенденцій і потреб відбудови економіки; оновлення змісту освіти з акцентом на компетентнісний підхід, STEM-напрями та цифрові навички", - повідомили у МОН.

Нагадаємо

Верховна Рада 2 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №13650 щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.

НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій