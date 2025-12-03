Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – Свириденко

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 10519 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 17648 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 22863 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 18790 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 23179 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 22429 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24378 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29588 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37404 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30928 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31906 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 9422 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів3 грудня, 12:00 • 6250 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 20929 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 20659 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 22857 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31977 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 49114 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 51675 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Індія
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58945 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61405 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 116031 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89605 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 105298 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – Свириденко

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Уряд ухвалив три освітні реформи, що стосуються вчителів-біженців, коледжів та оцінювання науковців. Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію з 2026 року.

Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – Свириденко

На тематичному засіданні Уряду було ухвалено низку ключових актів, спрямованих на реформування системи освіти та науки в Україні. Як повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, рішення стосуються захисту прав вчителів, які працюють за кордоном, автономії коледжів та створення Національної системи оцінювання науковців, пише УНН.

Деталі

1. Захист стажу вчителів-біженців

Уряд забезпечив рівні умови для зарахування педагогічного стажу для тисяч українських вчителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

До стажу для надбавки за вислугу років зараховуватиметься викладацька діяльність від 180 годин на рік, якщо є документальне підтвердження. І стосуватиметься роботи на період воєнного стану та року після його завершення 

– зазначила Свириденко.

2. Експеримент в профтехосвіті (з 2026 року)

Буде запущено експериментальний проєкт, у рамках якого частину коледжів реорганізують у комунальні некомерційні товариства. Це надасть їм більшу автономію в управлінні та фінансах.

Кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сферах: які наглядові ради розпустили, а які - планують03.12.25, 18:50 • 2066 переглядiв

Паралельно тестуємо нову методику розрахунку вартості освітніх послуг, яка дасть громадам прозорий механізм їх закупівлі. Експеримент триватиме два роки і стане першим етапом практичного впровадження положень нового Закону "Про професійну освіту 

– йдеться у повідомленні.

3. Нові правила оцінювання науковців 

Уряд ухвалив Концепцію "Національна система дослідників України" для підтримки вчених та розвитку науки. Вона запроваджує єдині правила оцінювання роботи науковців (публікації, патенти, участь у грантах).

Дані використовуватимуться у розподілі фінансування, атестації установ, кадровій політиці, що забезпечить додаткову підтримку кращих науковців, а університетам – ефективну роботу з кадрами. Для молодих учених буде сформовано окремий рейтинг 

– підсумувала Прем’єр-міністерка.

ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік03.12.25, 15:22 • 18794 перегляди

Степан Гафтко

Освіта
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна