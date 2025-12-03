Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – Свириденко

На тематичному засіданні Уряду було ухвалено низку ключових актів, спрямованих на реформування системи освіти та науки в Україні. Як повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, рішення стосуються захисту прав вчителів, які працюють за кордоном, автономії коледжів та створення Національної системи оцінювання науковців, пише УНН.

Деталі

1. Захист стажу вчителів-біженців

Уряд забезпечив рівні умови для зарахування педагогічного стажу для тисяч українських вчителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

До стажу для надбавки за вислугу років зараховуватиметься викладацька діяльність від 180 годин на рік, якщо є документальне підтвердження. І стосуватиметься роботи на період воєнного стану та року після його завершення – зазначила Свириденко.

2. Експеримент в профтехосвіті (з 2026 року)

Буде запущено експериментальний проєкт, у рамках якого частину коледжів реорганізують у комунальні некомерційні товариства. Це надасть їм більшу автономію в управлінні та фінансах.

Паралельно тестуємо нову методику розрахунку вартості освітніх послуг, яка дасть громадам прозорий механізм їх закупівлі. Експеримент триватиме два роки і стане першим етапом практичного впровадження положень нового Закону "Про професійну освіту – йдеться у повідомленні.

3. Нові правила оцінювання науковців

Уряд ухвалив Концепцію "Національна система дослідників України" для підтримки вчених та розвитку науки. Вона запроваджує єдині правила оцінювання роботи науковців (публікації, патенти, участь у грантах).

Дані використовуватимуться у розподілі фінансування, атестації установ, кадровій політиці, що забезпечить додаткову підтримку кращих науковців, а університетам – ефективну роботу з кадрами. Для молодих учених буде сформовано окремий рейтинг – підсумувала Прем’єр-міністерка.

