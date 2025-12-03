$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік

Київ • УНН

 276 перегляди

Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2026 рік. "За" проголосувало 257 нардепів, 37 - "проти", 24 - "утрималися".

ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", передає УНН з посиланням на трансляцію засідання. 

Деталі 

За проєкт закону №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік" проголосувало 257 нардепів. 37 - "проти", 24 - "утрималися". 

Доповнення

У жовтні Держбюджет 2026 було ухвалено в першому читанні.  

Згідно з проєктом, доходи Державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку заплановані обсягом 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Видатки на:

  • соціальний захист – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
    • охорону здоров’я – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
      • освіту – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
        • науку  – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
          • на ветеранську політику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);
            • на підтримку економіки - 41,5 млрд грн.

              Парламентарі офіційно внесли пропозиції перед ухваленням Державного бюджету на 2026 рік, які зокрема передбачають вжити заходів щодо підвищення зарплат військовим та педагогам, а також передбачити кошти на розмінування, як і на реконструкцію лікарні на Харківщині.

              На початку листопада Кабінет міністрів підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень, а також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень.

              Уряд у наступному році передбачив підвищення зарплат лікарям та освітянам. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень. Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

              Також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень. Зокрема з цих коштів 18,9 млрд гривень поповнять резервний фонд, 6,6 млрд гривень піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року. 

              У коментарі УНН член бюджетного комітету ВР, нардеп Іван Крулько розповів, що до проєкту Державного бюджету на 2026 рік було подано рекордну кількість правок – понад 3300. Сумарно, аби всі їх врахувати, потрібно було б ще три бюджети України. 

              Павло Башинський

