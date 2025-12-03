ВР приняла Бюджет на 2026 год

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания.

Детали

За проект закона №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" проголосовало 257 нардепов. 37 - "против", 24 - "воздержались".

Дополнение

В октябре Госбюджет 2026 был принят в первом чтении.

Согласно проекту, доходы Государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы - 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

Расходы на оборону и безопасность запланированы в объеме 2,8 трлн, это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году).

Расходы на:

социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

на поддержку экономики - 41,5 млрд грн.

Парламентарии официально внесли предложения перед принятием Государственного бюджета на 2026 год, которые, в частности, предусматривают принять меры по повышению зарплат военным и педагогам, а также предусмотреть средства на разминирование, как и на реконструкцию больницы на Харьковщине.

В начале ноября Кабинет министров подготовил проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен, а также вырастут расходы - на 33,6 млрд гривен.

Правительство в следующем году предусмотрело повышение зарплат врачам и педагогам. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен. В частности, за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.

Также вырастут расходы - на 33,6 млрд гривен. В частности, из этих средств 18,9 млрд гривен пополнят резервный фонд, 6,6 млрд гривен пойдет на поэтапное повышение зарплат учителям школ и преподавателям учреждений высшего образования и профессиональных колледжей на 50% в течение года.

В комментарии УНН член бюджетного комитета ВР, нардеп Иван Крулько рассказал, что к проекту Государственного бюджета на 2026 год было подано рекордное количество поправок – более 3300. Суммарно, чтобы все их учесть, нужно было бы еще три бюджета Украины.