Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована

До проєкту Державного бюджету на 2026 рік було подано рекордну кількість правок – понад 3300. Сумарно, аби всі їх врахувати, потрібно було б ще три бюджети України. Про це у коментарі УНН розповів член бюджетного комітету ВР, нардеп Іван Крулько.

По-перше, треба відзначити, що до бюджету на наступний рік було подано одна з найбільшої кількості поправок. 3339 поправок було подано. Безперечно, що ці поправки, якщо їх всі сумувати, то це ще три бюджети потрібно. І відповідно, більшість з них враховано, звичайно, не було - повідомив нардеп.

Деталі

За його словами, з важливих правок, які все ж були враховані до другого читання проєкту державного кошторису на наступний рік, це те, що місцевим бюджетам залишили 64% ПДФО (замість 60%, як планувалося).

"І ці 4% ПДФО якраз мають піти місцевим бюджетом на компенсацію різниці в тарифах за вироблення теплової енергії, опалення, гарячої води, електропостачання і так далі. Тобто це все водопостачання і водовідведення. Тобто це те, що дійсно дозволить місцевим бюджетам пройти опалювальний сезон і здійснити компенсацію різниці в тарифах, оскільки тариф здебільшого не відповідає тій вартості, яку вона коштує насправді", - пояснив нардеп.

Другий важливий момент – збільшення оплати праці педагогічним працівникам – у проєкті бюджету на це передбачено 58 млрд грн, з яких 6 млрд були додані до другого читання.

Щодо того, чи може бути проєкт бюджету ухвалений сьогодні – нардеп дає обережні прогнози.

"Що стосується ухвалення бюджету, давайте побачимо, тому що трибуна була заблокована і парламент не працював на минулому тижні і вчора. Але сьогодні планується засідання комітету. І після засідання комітету буде спроба винести документ в зал і його проголосувати, чи вистачить на нього голосів. Побачимо вже безпосередньо в сесійному залі", - повідомив Крулько.

Доповнення

28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше – ухвалити Бюджет-2026. Також Президент очікував кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

Раніше Свириденко та місія МВФ, яка працювала у Києві задля нової програми для України, висловили сподівання на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня.

Однак, у цей термін вкластися не вдалося, на тлі зустрічей фракції монобільшості "Слуги народу", а потім - і Погоджувальної ради ВР - з урядовцями та Прем'єром. Засідання бюджетного комітету щодо розгляду Держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня.

