$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
09:21 • 886 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 14090 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 23630 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 21701 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 33800 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 72271 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 48486 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 38927 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33925 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59605 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 10011 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 12055 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 17965 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 14255 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 11848 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 14351 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 32268 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 41816 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 40119 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 41060 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 49936 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 52195 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 107642 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 81801 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 97687 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Truth Social
Fox News

Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована

Київ • УНН

 • 884 перегляди

До проєкту Державного бюджету на 2026 рік подали рекордні 3339 правок, для врахування яких потрібно було б ще три бюджети України. Місцевим бюджетам залишили 64% ПДФО, а на оплату праці педагогам передбачили 58 млрд грн.

Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована

До проєкту Державного бюджету на 2026 рік було подано рекордну кількість правок – понад 3300. Сумарно, аби всі їх врахувати, потрібно було б ще три бюджети України. Про це у коментарі УНН розповів член бюджетного комітету ВР, нардеп Іван Крулько.

По-перше, треба відзначити, що до бюджету на наступний рік було подано одна з найбільшої кількості поправок. 3339 поправок було подано. Безперечно, що ці поправки, якщо їх всі сумувати, то це ще три бюджети потрібно. І відповідно, більшість з них враховано, звичайно, не було

- повідомив нардеп.

Деталі

За його словами, з важливих правок, які все ж були враховані до другого читання проєкту державного кошторису на наступний рік, це те, що місцевим бюджетам залишили 64% ПДФО (замість 60%, як планувалося).

"І ці 4% ПДФО якраз мають піти місцевим бюджетом на компенсацію різниці в тарифах за вироблення теплової енергії, опалення, гарячої води, електропостачання і так далі. Тобто це все водопостачання і водовідведення. Тобто це те, що дійсно дозволить місцевим бюджетам пройти опалювальний сезон і здійснити компенсацію різниці в тарифах, оскільки тариф здебільшого не відповідає тій вартості, яку вона коштує насправді", - пояснив нардеп.

Другий важливий момент – збільшення оплати праці педагогічним працівникам – у проєкті бюджету на це передбачено 58 млрд грн, з яких 6 млрд були додані до другого читання.

Щодо того, чи може бути проєкт бюджету ухвалений сьогодні – нардеп дає обережні прогнози.

"Що стосується ухвалення бюджету, давайте побачимо, тому що трибуна була заблокована і парламент не працював на минулому тижні і вчора. Але сьогодні планується засідання комітету. І після засідання комітету буде спроба винести документ в зал і його проголосувати, чи вистачить на нього голосів. Побачимо вже безпосередньо в сесійному залі", - повідомив Крулько.

Доповнення

28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше – ухвалити Бюджет-2026. Також Президент очікував кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. 

Раніше Свириденко та місія МВФ, яка працювала у Києві задля нової програми для України, висловили сподівання на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня.

Однак, у цей термін вкластися не вдалося, на тлі зустрічей фракції монобільшості "Слуги народу", а потім - і Погоджувальної ради ВР - з урядовцями та Прем'єром. Засідання бюджетного комітету щодо розгляду Держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня.

Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники22.10.25, 11:35 • 26993 перегляди

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Київ