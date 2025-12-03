$42.330.01
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено

Киев • УНН

 • 518 просмотра

В проект Государственного бюджета на 2026 год подали рекордные 3339 поправок, для учета которых потребовалось бы еще три бюджета Украины. Местным бюджетам оставили 64% НДФЛ, а на оплату труда педагогам предусмотрели 58 млрд грн.

Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено

В проект Государственного бюджета на 2026 год было подано рекордное количество поправок – более 3300. Суммарно, чтобы все их учесть, потребовалось бы еще три бюджета Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал член бюджетного комитета ВР, нардеп Иван Крулько.

Во-первых, надо отметить, что в бюджет на следующий год было подано одно из наибольшего количества поправок. 3339 поправок было подано. Бесспорно, что эти поправки, если их все суммировать, то это еще три бюджета нужно. И соответственно, большинство из них учтено, конечно, не было

- сообщил нардеп.

Детали

По его словам, из важных поправок, которые все же были учтены ко второму чтению проекта государственной сметы на следующий год, это то, что местным бюджетам оставили 64% НДФЛ (вместо 60%, как планировалось).

"И эти 4% НДФЛ как раз должны пойти местным бюджетом на компенсацию разницы в тарифах за выработку тепловой энергии, отопления, горячей воды, электроснабжения и так далее. То есть это все водоснабжение и водоотведение. То есть это то, что действительно позволит местным бюджетам пройти отопительный сезон и осуществить компенсацию разницы в тарифах, поскольку тариф в большинстве своем не соответствует той стоимости, которую она стоит на самом деле", - пояснил нардеп.

Второй важный момент – увеличение оплаты труда педагогическим работникам – в проекте бюджета на это предусмотрено 58 млрд грн, из которых 6 млрд были добавлены ко второму чтению.

Относительно того, может ли быть проект бюджета принят сегодня – нардеп дает осторожные прогнозы.

"Что касается принятия бюджета, давайте посмотрим, потому что трибуна была заблокирована и парламент не работал на прошлой неделе и вчера. Но сегодня планируется заседание комитета. И после заседания комитета будет попытка вынести документ в зал и его проголосовать, хватит ли на него голосов. Увидим уже непосредственно в сессионном зале", - сообщил Крулько.

Дополнение

28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об ожидании, что Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечит Украине три вещи, самое главное – принять Бюджет-2026. Также Президент ожидал кандидатур на министров энергетики и юстиции.

Ранее Свириденко и миссия МВФ, работавшая в Киеве для новой программы для Украины, выразили надежду на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря.

Однако, в этот срок уложиться не удалось, на фоне встреч фракции монобольшинства "Слуги народа", а затем - и Согласительного совета ВР - с ленами правительства и Премьером. Заседание бюджетного комитета по рассмотрению Госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря.

Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели22.10.25, 11:35 • 26993 просмотра

Лилия Подоляк

