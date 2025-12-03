Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
В проект Государственного бюджета на 2026 год подали рекордные 3339 поправок, для учета которых потребовалось бы еще три бюджета Украины. Местным бюджетам оставили 64% НДФЛ, а на оплату труда педагогам предусмотрели 58 млрд грн.
В проект Государственного бюджета на 2026 год было подано рекордное количество поправок – более 3300. Суммарно, чтобы все их учесть, потребовалось бы еще три бюджета Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал член бюджетного комитета ВР, нардеп Иван Крулько.
Во-первых, надо отметить, что в бюджет на следующий год было подано одно из наибольшего количества поправок. 3339 поправок было подано. Бесспорно, что эти поправки, если их все суммировать, то это еще три бюджета нужно. И соответственно, большинство из них учтено, конечно, не было
Детали
По его словам, из важных поправок, которые все же были учтены ко второму чтению проекта государственной сметы на следующий год, это то, что местным бюджетам оставили 64% НДФЛ (вместо 60%, как планировалось).
"И эти 4% НДФЛ как раз должны пойти местным бюджетом на компенсацию разницы в тарифах за выработку тепловой энергии, отопления, горячей воды, электроснабжения и так далее. То есть это все водоснабжение и водоотведение. То есть это то, что действительно позволит местным бюджетам пройти отопительный сезон и осуществить компенсацию разницы в тарифах, поскольку тариф в большинстве своем не соответствует той стоимости, которую она стоит на самом деле", - пояснил нардеп.
Второй важный момент – увеличение оплаты труда педагогическим работникам – в проекте бюджета на это предусмотрено 58 млрд грн, из которых 6 млрд были добавлены ко второму чтению.
Относительно того, может ли быть проект бюджета принят сегодня – нардеп дает осторожные прогнозы.
"Что касается принятия бюджета, давайте посмотрим, потому что трибуна была заблокирована и парламент не работал на прошлой неделе и вчера. Но сегодня планируется заседание комитета. И после заседания комитета будет попытка вынести документ в зал и его проголосовать, хватит ли на него голосов. Увидим уже непосредственно в сессионном зале", - сообщил Крулько.
Дополнение
28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об ожидании, что Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечит Украине три вещи, самое главное – принять Бюджет-2026. Также Президент ожидал кандидатур на министров энергетики и юстиции.
Ранее Свириденко и миссия МВФ, работавшая в Киеве для новой программы для Украины, выразили надежду на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря.
Однако, в этот срок уложиться не удалось, на фоне встреч фракции монобольшинства "Слуги народа", а затем - и Согласительного совета ВР - с ленами правительства и Премьером. Заседание бюджетного комитета по рассмотрению Госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря.
