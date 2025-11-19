Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування: сподіваються на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня
Київ • УНН
Україна провела зустріч з місією МВФ щодо нової Програми розширеного фінансування на 2026-2029 роки. Обговорено перезавантаження енергосистеми та ухвалення Держбюджету-2026 до 2 грудня.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з місією МВФ нову програму фінансування для України, під час зустрічі сторони висловили сподівання на ухвалення Державного бюджету - 2026 не пізніше 2 грудня, про що Прем'єр повідомила у середу у Telegram, пише УНН.
Провела важливу зустріч з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. (...) Обговорили проєкт Державного бюджету-2026, внесений до Верховної Ради, і ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової програми. Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня
Вона зазначила, що місія працює цього тижня в Києві разом з командою уряду та НБУ над новою програмою розширеного фінансування на період 2026-2029, "яка необхідна для підтримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення".
З її слів, під час зустрічі місії повідомили про план дій уряду для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та початок аудиту компанії. "Водночас в плановому режимі проводимо конкурси в усіх ключових державних підприємств сфери енергетики", - вказала Свириденко.
Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року. Дякую команді МВФ за надійну співпрацю та підтримку
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму17.11.25, 08:27 • 20360 переглядiв