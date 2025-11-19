$42.090.03
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 8516 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10682 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10182 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 12065 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14606 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20716 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18014 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16225 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18860 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
14:24 • 8516 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 5996 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto12:04 • 17032 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 36747 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 36847 перегляди
Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування: сподіваються на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Україна провела зустріч з місією МВФ щодо нової Програми розширеного фінансування на 2026-2029 роки. Обговорено перезавантаження енергосистеми та ухвалення Держбюджету-2026 до 2 грудня.

Свириденко та місія МВФ обговорили нову програму фінансування: сподіваються на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з місією МВФ нову програму фінансування для України, під час зустрічі сторони висловили сподівання на ухвалення Державного бюджету - 2026 не пізніше 2 грудня, про що Прем'єр повідомила у середу у Telegram, пише УНН.

Провела важливу зустріч з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. (...) Обговорили проєкт Державного бюджету-2026, внесений до Верховної Ради, і ухвалення якого є необхідним в контексті затвердження нової програми. Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня

- написала Свириденко.

Вона зазначила, що місія працює цього тижня в Києві разом з командою уряду та НБУ над новою програмою розширеного фінансування на період 2026-2029, "яка необхідна для підтримки макрофінансової стабільності нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення".

З її слів, під час зустрічі місії повідомили про план дій уряду для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та початок аудиту компанії. "Водночас в плановому режимі проводимо конкурси в усіх ключових державних підприємств сфери енергетики", - вказала Свириденко.

Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року. Дякую команді МВФ за надійну співпрацю та підтримку

- підсумувала Свириденко.

Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму17.11.25, 08:27 • 20360 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Національний банк України
Верховна Рада України
Київ