Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму

Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з українською владою політики у зв'язку з їхнім запитом на нову (програму) Механізм розширеного фінансування (EFF) - повідомила постпред МВФ в Україні.

Як ідеться у заяві, "дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання".

