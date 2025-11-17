Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Київ • УНН
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України щодо нової програми розширеного фінансування. Обговорення зосереджені на економічній політиці, включаючи податково-бюджетну та грошово-кредитну сфери, а також на структурних реформах для посилення урядування та боротьби з корупцією.
Місія МВФ розпочала сьогодні у Києві обговорення нової програми фінансування з Україною, ідеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано сьогодні у Києві, пише УНН.
Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з українською владою політики у зв'язку з їхнім запитом на нову (програму) Механізм розширеного фінансування (EFF)
Як ідеться у заяві, "дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання".
