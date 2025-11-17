Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
Киев • УНН
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала дискуссии с представителями властей Украины относительно новой программы расширенного финансирования. Обсуждения сосредоточены на экономической политике, включая налогово-бюджетную и денежно-кредитную сферы, а также на структурных реформах для усиления управления и борьбы с коррупцией.
Миссия МВФ начала сегодня в Киеве обсуждение новой программы финансирования с Украиной, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Пришилы Тофано сегодня в Киеве, пишет УНН.
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с украинскими властями политики в связи с их запросом на новую (программу) Механизм расширенного финансирования (EFF)
Как говорится в заявлении, "дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики властей, с акцентом как на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределенности, так и на структурных мерах, направленных на усиление управления, борьбы с коррупцией и поддержки экономического роста".
