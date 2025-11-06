ukenru
ЕС должен предоставить надежный план финансирования для Украины для разблокирования новых средств МВФ - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что ЕС должен предоставить Украине "надежные" финансовые обязательства для разблокирования новых средств МВФ. Это позволит получить пакет помощи от МВФ объемом около 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, который ожидается в январе.

ЕС должен предоставить надежный план финансирования для Украины для разблокирования новых средств МВФ - еврокомиссар

Европейский Союз должен предоставить Украине «надежные» финансовые обязательства, чтобы разблокировать новые средства Международного валютного фонда для Украины, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, тогда как кредиторы страны стремятся избежать финансового кризиса в Украине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис обсудил дефицит финансирования Украины объемом 65 миллиардов долларов и военные нужды с главой МВФ Кристалиной Георгиевой на этой неделе в Болгарии, сообщил он в интервью Bloomberg.

МВФ, который согласовал с Украиной программу на 15,6 миллиарда долларов в 2023 году, нуждается в «надежном пути продвижения вперед и убедительных политических обязательствах со стороны ЕС» для согласования новых средств для Украины, сказал Домбровскис. «Это должно выйти за пределы простого заявления: «Да, мы сделаем то, что нужно, и мы просто обсуждаем варианты»», - указал он.

Новая поддержка со стороны ЕС позволит получить пакет помощи от МВФ объемом около 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, который ожидается в январе, пишет издание.

Использование замороженных активов центрального банка России для финансирования «репарационного кредита» для Украины остается лучшим вариантом для Брюсселя, заявил Домбровскис. Согласно этому предложению, Украина должна вернуть деньги только в том случае, если Россия выплатит военные репарации.

Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ05.11.25, 17:03 • 3294 просмотра

«Чем раньше, тем лучше как для программы МВФ, так и для покрытия потребностей Украины», - сказал Домбровскис.

Однако план по активам сталкивается с юридическими препятствиями, поскольку Бельгия продолжает настаивать на дополнительных гарантиях, чтобы не брать на себя риск использования около 140 миллиардов евро денежных средств, накопленных в Euroclear, брюссельской клиринговой компании. ЕС настаивает на том, что активы не будут изъяты, поскольку Россия сохранит право требования, если возместит ущерб, нанесенный Украине. Тем не менее, Бельгия просит о надежных совместных гарантиях, чтобы не остаться в долгу в случае возникновения каких-либо юридических проблем.

«В Еврокомиссии также существует четкое понимание того, что нам необходимо серьезно отнестись к этим проблемам и найти эффективный способ их решения», - заявил Домбровскис.

Еврокомиссия ведет переговоры с Бельгией о том, как решить эти проблемы, включая размер таких гарантий. Она также изучает альтернативные варианты финансирования для Украины. Один из рассматриваемых вариантов - привлечение средств на рынках для предоставления возвратных кредитов. Однако Домбровскис предупредил, что предоставление таких кредитов Украине будет не лучшим решением, учитывая состояние государственных счетов в охваченной войной стране после более чем трех лет борьбы с российским вторжением.

«Вопрос не столько в том, каким образом привлекаются средства, сколько в том, на каких условиях Украина получает финансирование и не создают ли эти условия проблем с устойчивостью долга», - добавил Домбровскис.

Ключевым моментом станет саммит лидеров ЕС в Брюсселе в следующем месяце. По словам человека, знакомого с ситуацией, их поддержка одного из вариантов финансирования на этой встрече может быть достаточной для удовлетворения потребностей МВФ.

Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии03.11.25, 16:21 • 39128 просмотров

Юлия Шрамко

