ЄС має надати надійний план фінансування для України для розблокування нових коштів МВФ - єврокомісар

ukenru
11:26 • 578 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
08:00 • 22085 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 25396 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 31363 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 46456 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 37526 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 31554 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 48283 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 48036 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 24037 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф6 листопада, 02:21 • 12902 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ6 листопада, 02:50 • 15776 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32 • 14174 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 10673 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 6870 перегляди
Публікації
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 3068 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 7064 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
08:00 • 22087 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 48283 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 48036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 10762 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 20217 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 22220 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 39112 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 43418 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Financial Times
Мі-8

ЄС має надати надійний план фінансування для України для розблокування нових коштів МВФ - єврокомісар

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС повинен надати Україні "надійні" фінансові зобов'язання для розблокування нових коштів МВФ. Це дозволить отримати пакет допомоги від МВФ обсягом близько 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років, який очікується у січні.

ЄС має надати надійний план фінансування для України для розблокування нових коштів МВФ - єврокомісар

Європейський Cоюз має надати Україні "надійні" фінансові зобов'язання, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду для України, заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, тоді як кредитори країни прагнуть уникнути фінансової кризи в Україні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс обговорив дефіцит фінансування України обсягом 65 мільярдів доларів та військові потреби з головою МВФ Крісталіною Георгієвою цього тижня у Болгарії, повідомив він в інтерв'ю Bloomberg.

МВФ, який погодив з Україною програму на 15,6 мільярда доларів у 2023 році, потребує "надійного шляху просування вперед та переконливих політичних зобов'язань з боку ЄС" для узгодження нових коштів для України, сказав Домбровскіс. "Це має вийти за межі простої заяви: "Так, ми зробимо те, що потрібно, і ми просто обговорюємо варіанти"", - вказав він.

Нова підтримка з боку ЄС дозволить отримати пакет допомоги від МВФ обсягом близько 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років, який очікується у січні, пише видання.

Використання заморожених активів центрального банку росії для фінансування "репараційного кредиту" для України залишається найкращим варіантом для Брюсселя, заявив Домбровскіс. Згідно з цією пропозицією, Україна має повернути гроші лише в тому випадку, якщо росія виплатить військові репарації.

Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ05.11.25, 17:03 • 3308 переглядiв

"Чим раніше, тим краще як для програми МВФ, так і для покриття потреб України", - сказав Домбровскіс.

Однак план щодо активів стикається з юридичними перешкодами, оскільки Бельгія продовжує наполягати на додаткових гарантіях, щоб не брати на себе ризик використання близько 140 мільярдів євро грошових коштів, накопичених у Euroclear, брюссельської клірингової компанії. ЄС наполягає на тому, що активи не будуть вилучені, оскільки росія збереже право вимоги, якщо відшкодує збитки, завдані Україні. Тим не менш, Бельгія просить про надійні спільні гарантії, щоб не залишитися в боргу у разі виникнення будь-яких юридичних проблем.

"У Єврокомісії також існує чітке розуміння того, що нам необхідно серйозно поставитися до цих проблем і знайти ефективний спосіб їх вирішення", - заявив Домбровскіс.

Єврокомісія веде переговори з Бельгією про те, як вирішити ці проблеми, включаючи розмір таких гарантій. Вона також вивчає альтернативні варіанти фінансування для України. Один із варіантів, що розглядаються, - залучення коштів на ринках для надання кредитів, що повертаються. Однак Домбровскіс попередив, що надання таких кредитів Україні буде не найкращим рішенням з огляду на стан державних рахунків у охопленій війною країні після більш як трьох років боротьби з російським вторгненням.

"Питання не так у тому, яким чином залучаються кошти, як у тому, на яких умовах Україна отримує фінансування і чи не створюють ці умови проблем зі стійкістю боргу", - додав Домбровскіс.

Ключовим моментом стане саміт лідерів ЄС у Брюсселі наступного місяця. За словами людини, знайомої із ситуацією, їх підтримка одного з варіантів фінансування на цій зустрічі може бути достатньою для задоволення потреб МВФ.

Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії03.11.25, 16:21 • 39162 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Euroclear
Bloomberg
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Болгарія
Україна