ЄС має надати надійний план фінансування для України для розблокування нових коштів МВФ - єврокомісар

Європейський Cоюз має надати Україні "надійні" фінансові зобов'язання, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду для України, заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, тоді як кредитори країни прагнуть уникнути фінансової кризи в Україні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс обговорив дефіцит фінансування України обсягом 65 мільярдів доларів та військові потреби з головою МВФ Крісталіною Георгієвою цього тижня у Болгарії, повідомив він в інтерв'ю Bloomberg.

МВФ, який погодив з Україною програму на 15,6 мільярда доларів у 2023 році, потребує "надійного шляху просування вперед та переконливих політичних зобов'язань з боку ЄС" для узгодження нових коштів для України, сказав Домбровскіс. "Це має вийти за межі простої заяви: "Так, ми зробимо те, що потрібно, і ми просто обговорюємо варіанти"", - вказав він.

Нова підтримка з боку ЄС дозволить отримати пакет допомоги від МВФ обсягом близько 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років, який очікується у січні, пише видання.

Використання заморожених активів центрального банку росії для фінансування "репараційного кредиту" для України залишається найкращим варіантом для Брюсселя, заявив Домбровскіс. Згідно з цією пропозицією, Україна має повернути гроші лише в тому випадку, якщо росія виплатить військові репарації.

Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ

"Чим раніше, тим краще як для програми МВФ, так і для покриття потреб України", - сказав Домбровскіс.

Однак план щодо активів стикається з юридичними перешкодами, оскільки Бельгія продовжує наполягати на додаткових гарантіях, щоб не брати на себе ризик використання близько 140 мільярдів євро грошових коштів, накопичених у Euroclear, брюссельської клірингової компанії. ЄС наполягає на тому, що активи не будуть вилучені, оскільки росія збереже право вимоги, якщо відшкодує збитки, завдані Україні. Тим не менш, Бельгія просить про надійні спільні гарантії, щоб не залишитися в боргу у разі виникнення будь-яких юридичних проблем.

"У Єврокомісії також існує чітке розуміння того, що нам необхідно серйозно поставитися до цих проблем і знайти ефективний спосіб їх вирішення", - заявив Домбровскіс.

Єврокомісія веде переговори з Бельгією про те, як вирішити ці проблеми, включаючи розмір таких гарантій. Вона також вивчає альтернативні варіанти фінансування для України. Один із варіантів, що розглядаються, - залучення коштів на ринках для надання кредитів, що повертаються. Однак Домбровскіс попередив, що надання таких кредитів Україні буде не найкращим рішенням з огляду на стан державних рахунків у охопленій війною країні після більш як трьох років боротьби з російським вторгненням.

"Питання не так у тому, яким чином залучаються кошти, як у тому, на яких умовах Україна отримує фінансування і чи не створюють ці умови проблем зі стійкістю боргу", - додав Домбровскіс.

Ключовим моментом стане саміт лідерів ЄС у Брюсселі наступного місяця. За словами людини, знайомої із ситуацією, їх підтримка одного з варіантів фінансування на цій зустрічі може бути достатньою для задоволення потреб МВФ.

