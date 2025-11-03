$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії

Київ • УНН

 • 9840 перегляди

Єврокомісія підтвердила взяті на саміті ЄС зобов'язання задовольнити фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках, продовжуючи роботу у тому числі над «репараційним кредитом». Питання буде знову обговорюватися на Єврораді у грудні, після того, як на жовтневому саміті прем'єр Бельгії заблокував використання заморожених російських активів.

Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії

На недавньому саміті ЄС було підтверджено зобов'язання задовольнити фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках, триває відповідна робота, і "репараційний кредит" досі у фокусі, повідомила під час брифінгу у понеділок речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Деталі

"Єврорада попросила нас запропонувати варіанти. Ми працюємо над цим, фокусуючись на "репараційному кредиті", а також інтенсивно реагуючи на питання, які були поставлені на Єврораді", - сказала Піньйо.

"На цей момент ми все ще працюємо над запевненням, що ми дійсно можемо задовольнити фінансові потреби України, як це було також повторено та підтверджено у висновках Євроради. Методи та засоби для досягнення цієї цілі можуть все ще обговорюватися, але було зобов'язання, підтвердження зобов'язання Єврорадою дійсно задовольнити фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках", - вказала речниця Єврокомісії.

Вона вказала, що Єврорада повернеться до цього питання у грудні.

"Ми працюємо над тим, щоб дійсно переконатися, що ми можемо задовольнити фінансові потреби, це пріоритет, і це те, що обговорювалося, зокрема, на Єврораді, і буде знову обговорюватися на Єврораді у грудні", - зазначила Піньйо.

На уточнення, чи є зв'язок між фінансовою допомогою ЄС та МВФ для України, як повідомлялося у пресі, речниця Єврокомісії вказала: "Давайте також повторимо, що ми ще не досягли мети та активно працюємо над тим, щоб узгодити кошти, які могли б забезпечити виконання зобов'язань Євроради щодо задоволення фінансових потреб України".

МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico03.11.25, 10:09 • 25206 переглядiв

"Звичайно, існують контакти з іншими потенційними партнерами та інституціями, і щодо умов, які потребує МВФ, я думаю, вам потрібно зв'язатися з МВФ, але, звичайно, ми враховуємо ширший контекст та їх контакти з усіма зацікавленими сторонами", - зазначив, своєю чергою, речник Єврокомісії Балаш Уйварі.

Нагадаємо

На саміті ЄС 23 жовтня прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію щодо використання заморожених російських активів, які пропонувалося спрямувати на "репараційний кредит" для України. Це призвело до зупинки планів, над якими єврочиновники працювали місяцями.

До саміту  Європейська комісія пропонувала використати активи російського центробанку, заморожені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у відповідь на війну для фінансування "репараційного кредиту" для України.

Попередньо називалася цифра у 140 млрд євро. Утім, преса дізналася про можливі додаткові 25 мільярдів.

Юлія Шрамко

