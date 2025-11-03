МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico

На тлі величезного дефіциту бюджету України поточна інтрига у тому, чи буде згоден Брюссель підтримати для Києва багатомільярдний кредит ЄС, використовуючи заморожені держактиви росії. Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Оскільки США дещо скоротили свою підтримку Україні, фінансова спроможність країни, що багато років страждає від агресії з боку рф залежить від того, чи здатна буде ЄС оформити "репараційну позику" на суму 140 млрд євро, забезпечених замороженими активами країни-агресора. На цьому тлі з'являється питання подальшої підтримки України з боку МВФ.

Рolitico пише, що відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва. Раніше МВФ розглядав можливість надання Києву позики у розмірі 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

Ми стикаємося з проблемою часових рамок - повідомив чиновник ЄС на умовах анонімності.

Джерело Рolitico вказує на той факт, що наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18 та 19 грудня, але для України є необхідність у більш термінових рішеннях.

Поки США певною мірою відійшли від фінансового тягаря у підтримці України, ці потреб у найближчі роки нестиме ЄС. Втім невизначеність "репараційною позикою" та можлива затримка програми МВФ, як зазначає Рolitico здійснить вплив, формуючи недовіру серед інвесторів щодо фінансової життєздатності України, яка продовжує рух на своєму шляху до реформ.

Європейські лідери розглядають можливість використання заморожених російських активів для надання позик Україні, які можуть не повертатися.

