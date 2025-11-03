МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
Киев • УНН
Поддержка Украины от МВФ зависит от решения ЕС по многомиллиардному кредиту, обеспеченному замороженными активами РФ. Отказ Бельгии может привести к блокированию финансирования МВФ, которое составляло 8 миллиардов долларов.
На фоне огромного дефицита бюджета Украины текущая интрига заключается в том, согласится ли Брюссель поддержать для Киева многомиллиардный кредит ЕС, используя замороженные госактивы России. Пишет УНН со ссылкой на Рolitico.
Детали
Поскольку США несколько сократили свою поддержку Украине, финансовая состоятельность страны, много лет страдающей от агрессии со стороны РФ, зависит от того, сможет ли ЕС оформить "репарационный заем" на сумму 140 млрд евро, обеспеченных замороженными активами страны-агрессора. На этом фоне появляется вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны МВФ.
Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6568 просмотров
Рolitico пишет, что отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС для Украины может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую поддержку Киева. Ранее МВФ рассматривал возможность предоставления Киеву займа в размере 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.
Мы сталкиваемся с проблемой временных рамок
Источник Рolitico указывает на тот факт, что следующая встреча лидеров ЕС запланирована только на 18 и 19 декабря, но для Украины есть необходимость в более срочных решениях.
Премьер Бельгии хочет гарантий от союзников по активам рф в Euroclear для Украины: угрожает блокировкой23.10.25, 12:23 • 5228 просмотров
Пока США в определенной степени отошли от финансового бремени в поддержке Украины, эти потребности в ближайшие годы будет нести ЕС. Впрочем, неопределенность с "репарационным займом" и возможная задержка программы МВФ, как отмечает Рolitico, окажет влияние, формируя недоверие среди инвесторов относительно финансовой жизнеспособности Украины, которая продолжает движение на своем пути к реформам.
Напомним
Европейские лидеры рассматривают возможность использования замороженных российских активов для предоставления займов Украине, которые могут не возвращаться.
США "тормозят" план G7 по замороженным российским активам: Bloomberg раскрыл причину20.10.25, 20:50 • 3585 просмотров