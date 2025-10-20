США "тормозят" план G7 по замороженным российским активам: Bloomberg раскрыл причину

США выступают против плана Европейского союза, в рамках которого страны Большой семерки расширяют использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщают источники Bloomberg, знакомые с ходом обсуждения, передает УНН.

Детали

В ходе переговоров в кулуарах заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе официальные лица США сообщили своим европейским коллегам, что пока не присоединятся к этой инициативе, сообщили источники, попросив не разглашать их имена, поскольку переговоры были закрыты. По словам одного из источников, США объяснили свое нежелание рисками для рыночной стабильности. Другой источник заявил, что на данном этапе США просто не берут на себя никаких обязательств.

Этот шаг стал неудачей для ЕС, который пытался убедить остальные страны "Большой семерки" присоединиться к его плану по использованию замороженных активов центральных банков в качестве обеспечения для привлечения кредитов для Украины на сумму до 140 миллиардов евро (160 миллиардов долларов США). Европейская комиссия, исполнительный орган блока, готовит детальный проект механизма, но не опубликует его до одобрения лидеров ЕС, которое, возможно, состоится на саммите в Брюсселе в конце этой недели.

Как отмечает издание, противодействие США совпадает с возобновлением усилий Белого дома по прекращению боевых действий в Украине. Президент Дональд Трамп принял в Вашингтоне Владимира Зеленского на прошлой неделе и объявил о планах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшее время после телефонного разговора с российским лидером.

Добавим

Министерство финансов США не ответило на ряд сообщений с просьбой прокомментировать ситуацию, добавляет Bloomberg. В сентябре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США открыты для использования примерно 5 миллиардов долларов российских активов, замороженных в США. "Мы приняли резолюцию, которая позволяет нам их арестовать", - сказал он. "Мы не говорили, что собираемся это сделать".

Нерешительность Вашингтона и его опасения относительно стабильности рынка, вероятно, придадут смелости скептикам в ЕС, включая Бельгию, где находится основная часть активов. Бельгийцы предупредили, что любое длительное использование этих активов может спровоцировать судебные иски, которые могут привести к огромным обязательствам для правительств, дестабилизировать доверие к финансовому центру Европы и даже ослабить евро.

Европейский центральный банк ранее выражал аналогичное беспокойство. В воскресенье президент Кристин Лагард поддержала идею использования этих активов в качестве залога, но подчеркнула, что было бы лучше, если бы все страны, владеющие этими активами, действовали сообща.

Большинство замороженных российских активов в размере 280 миллиардов евро хранится в Европе, преимущественно в бельгийской системе Euroclear. Хотя процентный доход по этим активам уже перечисляется в Киев, ЕС сейчас изучает возможность кредитования, обеспеченного замороженными активами, как способ получения значительного нового финансирования. Однако это сложная с юридической и финансовой точки зрения структура, призванная избежать прямой конфискации, и она может вызвать юридические проблемы со стороны Москвы.

Европейские официальные лица выразили разочарование из-за отказа США от плана, хотя они уже продвигаются вперед, поскольку администрация Трампа настойчиво призывает ЕС активнее использовать российские средства. Хотя объем активов в США минимален, поддержка США плана ЕС стала бы позитивным сигналом для других стран.

В рамках "Большой семерки" Великобритания и Канада поддерживают инициативу Европы, тогда как Япония, кажется, поддерживает США, придерживаясь более осторожного подхода.