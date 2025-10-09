Замороженные активы рф для Украины: Бельгия определила "красные линии" - Politico

Бельгия определила свои "красные линии" по использованию российских активов для финансирования займа в размере 140 млрд евро для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на POLITICO.

Подробности

Это включает соглашение стран ЕС о распределении всех текущих и будущих рисков, связанных с планом, на сумму, превышающую 170 млрд евро.

В то же время бельгийское правительство опасается, что ему придется отвечать за любые юридические и финансовые претензии, поданные россией, и призывает все страны ЕС гарантировать кредит. Это фактически означает использование денег налогоплательщиков для покрытия любых расходов.

Столицы стран ЕС спешат успокоить обеспокоенность Бельгии по поводу займа накануне важного саммита лидеров ЕС 23 октября. Достижение политического согласия на саммите откроет путь для того, чтобы блок вскоре после этого выдвинул юридическое предложение, говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на Бельгию оказывается все большее давление с целью разрешить использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине.