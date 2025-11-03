$42.080.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Еврокомиссия подтвердила взятые на саммите ЕС обязательства удовлетворить финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах, продолжая работу, в том числе, над «репарационным кредитом». Вопрос будет снова обсуждаться на Евросовете в декабре, после того как на октябрьском саммите премьер Бельгии заблокировал использование замороженных российских активов.

Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии

На недавнем саммите ЕС было подтверждено обязательство удовлетворить финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах, продолжается соответствующая работа, и "репарационный кредит" до сих пор в фокусе, сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Детали

"Евросовет попросил нас предложить варианты. Мы работаем над этим, фокусируясь на "репарационном кредите", а также интенсивно реагируя на вопросы, которые были поставлены на Евросовете", - сказала Пиньо.

"На данный момент мы все еще работаем над заверением, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, как это было также повторено и подтверждено в выводах Евросовета. Методы и средства для достижения этой цели могут все еще обсуждаться, но было обязательство, подтверждение обязательства Евросоветом действительно удовлетворить финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах", - указала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она указала, что Евросовет вернется к этому вопросу в декабре.

"Мы работаем над тем, чтобы действительно убедиться, что мы можем удовлетворить финансовые потребности, это приоритет, и это то, что обсуждалось, в частности, на Евросовете, и будет снова обсуждаться на Евросовете в декабре", - отметила Пиньо.

На уточнение, есть ли связь между финансовой помощью ЕС и МВФ для Украины, как сообщалось в прессе, пресс-секретарь Еврокомиссии указала: "Давайте также повторим, что мы еще не достигли цели и активно работаем над тем, чтобы согласовать средства, которые могли бы обеспечить выполнение обязательств Евросовета по удовлетворению финансовых потребностей Украины".

МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico03.11.25, 10:09 • 25080 просмотров

"Конечно, существуют контакты с другими потенциальными партнерами и институтами, и относительно условий, которые требует МВФ, я думаю, вам нужно связаться с МВФ, но, конечно, мы учитываем более широкий контекст и их контакты со всеми заинтересованными сторонами", - отметил, в свою очередь, пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Напомним

На саммите ЕС 23 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию относительно использования замороженных российских активов, которые предлагалось направить на "репарационный кредит" для Украины. Это привело к остановке планов, над которыми еврочиновники работали месяцами.

До саммита Европейская комиссия предлагала использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну для финансирования "репарационного кредита" для Украины.

Предварительно называлась цифра в 140 млрд евро. Впрочем, пресса узнала о возможных дополнительных 25 миллиардах.

Юлия Шрамко

