Эксклюзив
14:24 • 5260 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 8424 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 8656 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 11254 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 14206 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 20484 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 17871 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
10:05 • 16133 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
19 ноября, 08:21 • 18781 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 36251 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Свириденко и миссия МВФ обсудили новую программу финансирования: надеются на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Украина провела встречу с миссией МВФ по новой Программе расширенного финансирования на 2026-2029 годы. Обсуждены перезагрузка энергосистемы и принятие Госбюджета-2026 до 2 декабря.

Свириденко и миссия МВФ обсудили новую программу финансирования: надеются на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с миссией МВФ новую программу финансирования для Украины, во время встречи стороны выразили надежду на принятие Государственного бюджета - 2026 не позднее 2 декабря, о чем Премьер сообщила в среду в Telegram, пишет УНН.

Провела важную встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем. (...) Обсудили проект Государственного бюджета-2026, внесенный в Верховную Раду, и принятие которого необходимо в контексте утверждения новой программы. Вместе с партнерами из МВФ выразили надежду, что голосование за документ состоится не позднее 2 декабря

- написала Свириденко.

Она отметила, что миссия работает на этой неделе в Киеве вместе с командой правительства и НБУ над новой программой расширенного финансирования на период 2026-2029, "которая необходима для поддержания макрофинансовой стабильности нашего государства в условиях полномасштабного вторжения".

По ее словам, во время встречи миссии сообщили о плане действий правительства для перезагрузки системы управления в энергетической отрасли, в частности запуск конкурса на новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и начало аудита компании. "В то же время в плановом режиме проводим конкурсы во всех ключевых государственных предприятиях сферы энергетики", - указала Свириденко.

Мы должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить надлежащее финансирование оборонных и социальных потребностей государства уже с начала 1 квартала 2026 года. Спасибо команде МВФ за надежное сотрудничество и поддержку

- подытожила Свириденко.

Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу17.11.25, 08:27 • 20359 просмотров

Юлия Шрамко

