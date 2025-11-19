Свириденко и миссия МВФ обсудили новую программу финансирования: надеются на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с миссией МВФ новую программу финансирования для Украины, во время встречи стороны выразили надежду на принятие Государственного бюджета - 2026 не позднее 2 декабря, о чем Премьер сообщила в среду в Telegram, пишет УНН.

Провела важную встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем. (...) Обсудили проект Государственного бюджета-2026, внесенный в Верховную Раду, и принятие которого необходимо в контексте утверждения новой программы. Вместе с партнерами из МВФ выразили надежду, что голосование за документ состоится не позднее 2 декабря - написала Свириденко.

Она отметила, что миссия работает на этой неделе в Киеве вместе с командой правительства и НБУ над новой программой расширенного финансирования на период 2026-2029, "которая необходима для поддержания макрофинансовой стабильности нашего государства в условиях полномасштабного вторжения".

По ее словам, во время встречи миссии сообщили о плане действий правительства для перезагрузки системы управления в энергетической отрасли, в частности запуск конкурса на новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и начало аудита компании. "В то же время в плановом режиме проводим конкурсы во всех ключевых государственных предприятиях сферы энергетики", - указала Свириденко.

Мы должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить надлежащее финансирование оборонных и социальных потребностей государства уже с начала 1 квартала 2026 года. Спасибо команде МВФ за надежное сотрудничество и поддержку - подытожила Свириденко.

