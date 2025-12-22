Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны
Киев • УНН
Глава ГУР Кирилл Буданов назвал неспособность государства эффективно привлечь население к мобилизации самой большой неудачей информационного фронта. Он отметил, что Украина демонстрирует ежедневный прогресс на технологическом и разведывательном уровнях.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов признал, что неспособность государства эффективно поощрить население к мобилизации стала самой большой неудачей информационного фронта. Об этом Буданов сообщил журналистам Forbes, пишет УНН.
Подробности
Во время интервью глава ГУР откровенно указал на просчеты в медиакампании, негативно повлиявшие на темпы пополнения войска.
Самой большой неудачей Украины до сих пор была неспособность поощрить мобилизацию из-за неудачной медиакампании
В то же время он подчеркнул, что на технологическом и разведывательном уровнях Украина демонстрирует ежедневный прогресс. В частности, сотрудничество с США в сфере обмена разведывательными данными не только продолжается, но и масштабируется, поскольку украинский опыт ведения войны 21-го века является уникальным активом для Вашингтона.
