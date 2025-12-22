Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны

$42.250.09
Эксклюзив
14:35 • 356 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 1786 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 6164 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 10231 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 11767 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 14424 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 13891 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12056 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11401 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8280 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 36951 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 20136 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 22317 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 17124 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 12847 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 360 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 13286 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 53217 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 75283 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 109523 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Сергей Лещенко
Михаил Подоляк
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Государственная граница Украины
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 188 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 22754 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 20554 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 30886 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 31790 просмотра
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-30
Сухой Су-27
Дія (сервис)

Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Глава ГУР Кирилл Буданов назвал неспособность государства эффективно привлечь население к мобилизации самой большой неудачей информационного фронта. Он отметил, что Украина демонстрирует ежедневный прогресс на технологическом и разведывательном уровнях.

Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны

Руководитель ГУР Кирилл Буданов признал, что неспособность государства эффективно поощрить население к мобилизации стала самой большой неудачей информационного фронта. Об этом Буданов сообщил журналистам Forbes, пишет УНН.

Подробности

Во время интервью глава ГУР откровенно указал на просчеты в медиакампании, негативно повлиявшие на темпы пополнения войска. 

Самой большой неудачей Украины до сих пор была неспособность поощрить мобилизацию из-за неудачной медиакампании 

– констатировал глава разведки.

В то же время он подчеркнул, что на технологическом и разведывательном уровнях Украина демонстрирует ежедневный прогресс. В частности, сотрудничество с США в сфере обмена разведывательными данными не только продолжается, но и масштабируется, поскольку украинский опыт ведения войны 21-го века является уникальным активом для Вашингтона.

"Новый импульс и энергия": Буданов оптимистично оценил участие команды Трампа в мирных переговорах22.12.25, 16:22 • 718 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Forbes
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина