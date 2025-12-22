Буданов назвав головну невдачу України під час війни

$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 226 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 1650 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 5966 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 10105 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 11656 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 14330 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 13832 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12019 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11383 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8268 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 36951 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 20136 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 22317 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 17124 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 12846 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 226 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 13115 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 53095 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 75168 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 109407 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Сергій Лещенко
Михайло Подоляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 134 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 22581 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 20389 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 30857 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 31759 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Очільник ГУР Кирило Буданов назвав нездатність держави ефективно заохотити населення до мобілізації найбільшою невдачею інформаційного фронту. Він зазначив, що Україна демонструє щоденний прогрес на технологічному та розвідувальному рівнях.

Буданов назвав головну невдачу України під час війни

Керівник ГУР Кирило Буданов визнав, що нездатність держави ефективно заохотити населення до мобілізації стала найбільшою невдачею інформаційного фронту. Про це Буданов повідомив журналістам Forbes, пише УНН.

Деталі

Під час інтерв'ю очільник ГУР відверто вказав на прорахунки у медіакампанії, що негативно вплинули на темпи поповнення війська. 

Найбільшою невдачею України досі була нездатність заохотити мобілізацію через невдалу медіакампанію 

– констатував очільник розвідки.

Водночас він підкреслив, що на технологічному та розвідувальному рівнях Україна демонструє щоденний прогрес. Зокрема, співпраця зі США у сфері обміну розвідувальними даними не лише триває, а й масштабується, оскільки український досвід ведення війни 21-го століття є унікальним активом для Вашингтона.

"Новий імпульс та енергія": Буданов оптимістично оцінив участь команди Трампа у мирних переговорах22.12.25, 16:22 • 602 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
Forbes
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна