Буданов назвав головну невдачу України під час війни
Київ • УНН
Очільник ГУР Кирило Буданов назвав нездатність держави ефективно заохотити населення до мобілізації найбільшою невдачею інформаційного фронту. Він зазначив, що Україна демонструє щоденний прогрес на технологічному та розвідувальному рівнях.
Керівник ГУР Кирило Буданов визнав, що нездатність держави ефективно заохотити населення до мобілізації стала найбільшою невдачею інформаційного фронту. Про це Буданов повідомив журналістам Forbes, пише УНН.
Деталі
Під час інтерв'ю очільник ГУР відверто вказав на прорахунки у медіакампанії, що негативно вплинули на темпи поповнення війська.
Найбільшою невдачею України досі була нездатність заохотити мобілізацію через невдалу медіакампанію
Водночас він підкреслив, що на технологічному та розвідувальному рівнях Україна демонструє щоденний прогрес. Зокрема, співпраця зі США у сфері обміну розвідувальними даними не лише триває, а й масштабується, оскільки український досвід ведення війни 21-го століття є унікальним активом для Вашингтона.
