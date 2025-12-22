$42.250.09
Ексклюзив
14:00 • 934 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 4526 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 8178 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 10665 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 13430 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 13199 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 11682 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11173 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8122 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15551 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
"Новий імпульс та енергія": Буданов оптимістично оцінив участь команди Трампа у мирних переговорах

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Очільник ГУР Кирило Буданов долучився до переговорів з американською делегацією Трампа, висловивши оптимізм. Він заявив про позитивні зрушення та зосередженість на жорстких гарантіях безпеки.

"Новий імпульс та енергія": Буданов оптимістично оцінив участь команди Трампа у мирних переговорах

Головний розвідник України, очільник ГУР Кирило Буданов офіційно долучився до переговорного процесу і демонструє оптимізм щодо співпраці з американською делегацією президента США Дональда Трампа. Про це Буданов заявив в інтерв'ю Forbes, пише УНН.

Деталі

Кирило Буданов став ключовою фігурою в групі прямих переговорів з командою президента Трампа. Попри побоювання щодо можливого послаблення підтримки, очільник ГУР заявив про позитивні зрушення у діалозі.

Команда переговірників від України тепер зосереджена на жорстких гарантіях безпеки, які Буданов називає "механізмом реагування на порушення", щоб уникнути повторення помилок Будапештського меморандуму.

Насправді вони (американська делегація – ред.) принесли новий імпульс та енергію в процес. Можу сказати, що я з оптимізмом дивлюся в майбутнє 

– прокоментував Буданов відносини з представниками Білого дому.

Переговори між сторонам "багатосторонні та складні", – як сказав очільник українського ГУР, – а "не просто двосторонні".

Зеленський на нараді з Будановим визначив акценти у переговорах на тлі візиту делегації України до США29.11.25, 13:16 • 11237 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна