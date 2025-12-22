"Новий імпульс та енергія": Буданов оптимістично оцінив участь команди Трампа у мирних переговорах
Київ • УНН
Очільник ГУР Кирило Буданов долучився до переговорів з американською делегацією Трампа, висловивши оптимізм. Він заявив про позитивні зрушення та зосередженість на жорстких гарантіях безпеки.
Головний розвідник України, очільник ГУР Кирило Буданов офіційно долучився до переговорного процесу і демонструє оптимізм щодо співпраці з американською делегацією президента США Дональда Трампа. Про це Буданов заявив в інтерв'ю Forbes, пише УНН.
Деталі
Кирило Буданов став ключовою фігурою в групі прямих переговорів з командою президента Трампа. Попри побоювання щодо можливого послаблення підтримки, очільник ГУР заявив про позитивні зрушення у діалозі.
Команда переговірників від України тепер зосереджена на жорстких гарантіях безпеки, які Буданов називає "механізмом реагування на порушення", щоб уникнути повторення помилок Будапештського меморандуму.
Насправді вони (американська делегація – ред.) принесли новий імпульс та енергію в процес. Можу сказати, що я з оптимізмом дивлюся в майбутнє
Переговори між сторонам "багатосторонні та складні", – як сказав очільник українського ГУР, – а "не просто двосторонні".
