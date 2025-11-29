Зеленський на нараді з Будановим визначив акценти у переговорах на тлі візиту делегації України до США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду з керівником ГУР Міноборони Кирилом Будановим, на якій "визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин", пише УНН.

Нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим. Кирило доповів щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин - написав Зеленський.

Доповнення

Кирило Буданов, згідно з указом Президента, є учасником делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Президент підтвердив, що секретар РНБО України, глава української делегації, Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керолл заявляв, що "Буданов прямує на переговори до США". Однак згодом журналіст Олівер Керолл у X вказав, що "відбулася зміна плану. Оскільки Київ все ще приголомшений вчорашніми новинами, Буданову наказали залишитися в Києві. Натомість у США буде заступник генерала Скібіцький. Я так розумію, що таке рішення було ухвалено пізно вчора ввечері".