11:00 • 1816 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 3490 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 7394 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 11712 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 22653 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 34104 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 34699 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37893 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 53523 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29845 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
Теги
Автори
Зеленський на нараді з Будановим визначив акценти у переговорах на тлі візиту делегації України до США

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим, де обговорили безпекову та політичну ситуацію. Вони визначили важливі акценти для переговорного процесу. Буданов є учасником делегації України для переговорів зі США та іншими партнерами.

Зеленський на нараді з Будановим визначив акценти у переговорах на тлі візиту делегації України до США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду з керівником ГУР Міноборони Кирилом Будановим, на якій "визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин", пише УНН.

Нарада з керівником ГУР Кирилом Будановим. Кирило доповів щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин

- написав Зеленський.

Доповнення

Кирило Буданов, згідно з указом Президента, є учасником делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Президент підтвердив, що секретар РНБО України, глава української делегації, Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керолл заявляв, що "Буданов прямує на переговори до США". Однак згодом журналіст Олівер Керолл у X вказав, що "відбулася зміна плану. Оскільки Київ все ще приголомшений вчорашніми новинами, Буданову наказали залишитися в Києві. Натомість у США буде заступник генерала Скібіцький. Я так розумію, що таке рішення було ухвалено пізно вчора ввечері".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна