Офіційно: Зеленський призначив Умєрова замість Єрмака головою делегації України для мирних переговорів перед візитом до США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Рустема Умєрова головою делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ. Раніше цю делегацію очолював Андрій Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив секретаря РНБО Рустема Умєрова головою делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, яку раніше очолював звільнений керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, ідеться в президентському указі №869/2025 від 28 листопада, пише УНН.
