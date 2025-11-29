Официально: Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации Украины для мирных переговоров перед визитом в США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами, а также с представителями РФ. Ранее эту делегацию возглавлял Андрей Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, которую ранее возглавлял уволенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, говорится в президентском указе №869/2025 от 28 ноября, пишет УНН.
