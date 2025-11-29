Официально: Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации Украины для мирных переговоров перед визитом в США

$42.190.00
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 8610 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 20532 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обыска
28 ноября, 20:59 • 32332 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 33459 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 37197 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51597 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29656 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22361 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 48059 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствия
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51589 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 51651 просмотра
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Бровары
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
The Economist

Официально: Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации Украины для мирных переговоров перед визитом в США

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами, а также с представителями РФ. Ранее эту делегацию возглавлял Андрей Ермак.

Официально: Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации Украины для мирных переговоров перед визитом в США

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, которую ранее возглавлял уволенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, говорится в президентском указе №869/2025 от 28 ноября, пишет УНН.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина