Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умеров візьме участь у переговорах з посланцем Дональда Трампа Світом Віткоффом та делегацією США. Умєров поїде в Маямі замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака, який раніше планував поїздку.
Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі Х, що замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь Секретар РНБО Рустем Умеров. Про це пише УНН.
Деталі
Раніше Міллер зазначав, що Єрмак планував у ці вихідні вирушити до Маямі для переговорів з командою Трампа щодо подальших кроків у підготовці мирної угоди. Однак сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака.
Нагадаємо
Ввечері президент Зеленський заявив, що незабаром українська делегація проведе перемовини з американською стороною. За словами президента, участь від України у ній візьмуть представники РНБО, МЗС та розвідки.
