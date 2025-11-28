$42.190.11
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT

Київ • УНН

 • 2624 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умеров візьме участь у переговорах з посланцем Дональда Трампа Світом Віткоффом та делегацією США. Умєров поїде в Маямі замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака, який раніше планував поїздку.

Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Фото: Reuters

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі Х, що замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь Секретар РНБО Рустем Умеров. Про це пише УНН.

Деталі

Раніше Міллер зазначав, що Єрмак планував у ці вихідні вирушити до Маямі для переговорів з командою Трампа щодо подальших кроків у підготовці мирної угоди. Однак сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака.

Нагадаємо

Ввечері президент Зеленський заявив, що незабаром українська делегація проведе перемовини з американською стороною. За словами президента, участь від України у ній візьмуть представники РНБО, МЗС та розвідки. 

Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський28.11.25, 17:22 • 21167 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство закордонних справ України
Financial Times
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки