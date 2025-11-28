Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT

Фото: Reuters

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі Х, що замість звільненого з посади Голови ОП Андрія Єрмака у переговорах з посланцем Трампа Стівом Віткоффом та делегацією США братиме участь Секретар РНБО Рустем Умеров. Про це пише УНН.

Деталі

Раніше Міллер зазначав, що Єрмак планував у ці вихідні вирушити до Маямі для переговорів з командою Трампа щодо подальших кроків у підготовці мирної угоди. Однак сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака.

Нагадаємо

Ввечері президент Зеленський заявив, що незабаром українська делегація проведе перемовини з американською стороною. За словами президента, участь від України у ній візьмуть представники РНБО, МЗС та розвідки.

Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський