Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами

У боях з російськими окупантами загинув офіцер Сил оборони України, громадський діяч з Дніпра Микола Шевченко. Він встав на захист Батьківщини у 2022 році. Про це повідомив у Facebook побратим загиблого Геннадій Бутенко, передає УНН.

До повномасштабного вторгнення Микола займався громадською діяльністю, зокрема, проектом "Спортліга АТО". З початку повномасштабного російського вторгнення служив у 98-му батальйоні ТрО "Азов", згодом став комбатом 111 бригади ТрО, пройшов навчання за кордоном.

Україна втратила дуже порядну людину і військового офіцера нової формації. Абсолютно про нього, що гинуть найкращі - написав Бутенко.

Інший військовослужбовець, Єгор Пасечник, назвав загиблого справжнім втіленням офіцера. Ще один громадський діяч і військовослужбовець з Дніпра, Олександр Островський, назвав Шевченка кращим представником Української нації.

