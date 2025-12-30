Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:26 • 5064 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 10974 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 13689 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 21471 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 24270 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 19949 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 21676 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22052 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20073 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23114 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
78%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo29 грудня, 21:26 • 10822 перегляди
У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС29 грудня, 21:55 • 4468 перегляди
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф29 грудня, 23:30 • 8300 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України01:50 • 15667 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto02:26 • 8096 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 34720 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 35766 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 156523 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 197637 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 108925 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Ізраїль
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 19024 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 31961 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 41144 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 51640 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 156523 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
F-15 Eagle
Опалення

Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У боях з російськими окупантами загинув офіцер Сил оборони України, громадський діяч з Дніпра Микола Шевченко. Він став на захист Батьківщини у 2022 році.

Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами
Фото: www.facebook.com/public.shevchenko

У боях з російськими окупантами загинув офіцер Сил оборони України, громадський діяч з Дніпра Микола Шевченко. Він встав на захист Батьківщини у 2022 році. Про це повідомив у Facebook побратим загиблого Геннадій Бутенко, передає УНН.

Деталі

До повномасштабного вторгнення Микола займався громадською діяльністю, зокрема, проектом "Спортліга АТО". З початку повномасштабного російського вторгнення служив у 98-му батальйоні ТрО "Азов", згодом став комбатом 111 бригади ТрО, пройшов навчання за кордоном.

Україна втратила дуже порядну людину і військового офіцера нової формації. Абсолютно про нього, що гинуть найкращі

- написав Бутенко.

Інший військовослужбовець, Єгор Пасечник, назвав загиблого справжнім втіленням офіцера. Ще один громадський діяч і військовослужбовець з Дніпра, Олександр Островський, назвав Шевченка кращим представником Української нації.

Нагадаємо

Нещодавно УНН повідомляв про загибель на Запорізькому напрямку командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна, більш відомого як White Rex.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Збройні сили України