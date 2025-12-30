Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами
У боях з російськими окупантами загинув офіцер Сил оборони України, громадський діяч з Дніпра Микола Шевченко. Він встав на захист Батьківщини у 2022 році. Про це повідомив у Facebook побратим загиблого Геннадій Бутенко, передає УНН.
До повномасштабного вторгнення Микола займався громадською діяльністю, зокрема, проектом "Спортліга АТО". З початку повномасштабного російського вторгнення служив у 98-му батальйоні ТрО "Азов", згодом став комбатом 111 бригади ТрО, пройшов навчання за кордоном.
Україна втратила дуже порядну людину і військового офіцера нової формації. Абсолютно про нього, що гинуть найкращі
Інший військовослужбовець, Єгор Пасечник, назвав загиблого справжнім втіленням офіцера. Ще один громадський діяч і військовослужбовець з Дніпра, Олександр Островський, назвав Шевченка кращим представником Української нації.
