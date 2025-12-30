Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами

Фото: www.facebook.com/public.shevchenko

В боях с российскими оккупантами погиб офицер Сил обороны Украины, общественный деятель из Днепра Николай Шевченко. Он встал на защиту Родины в 2022 году. Об этом сообщил в Facebook побратим погибшего Геннадий Бутенко, передает УНН.

Детали

До полномасштабного вторжения Николай занимался общественной деятельностью, в частности, проектом "Спортлига АТО". С начала полномасштабного российского вторжения служил в 98-м батальоне ТрО "Азов", впоследствии стал комбатом 111 бригады ТрО, прошел обучение за границей.

Украина потеряла очень порядочного человека и военного офицера новой формации. Абсолютно о нем, что погибают лучшие - написал Бутенко.

Другой военнослужащий, Егор Пасечник, назвал погибшего настоящим воплощением офицера. Еще один общественный деятель и военнослужащий из Днепра, Александр Островский, назвал Шевченко лучшим представителем Украинской нации.

Напомним

Недавно УНН сообщал о гибели на Запорожском направлении командира Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина, более известного как White Rex.